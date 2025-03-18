Спите отдельно, живите счастливо: почему всё больше пар выбирают раздельные кровати

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В современном мире люди всё чаще уделяют внимание своему комфорту, личному пространству и качественному отдыху.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

В связи с этим многие пересматривают свои привычки, в том числе связанные со сном. Одним из набирающих популярность трендов стало раздельное спальное место для партнёров.

Исследование, проведённое Американской академией медицины сна подтвердило, что пары чувствуют себя счастливее, когда каждый имеет свое личное пространство во время сна.

Причины просты: храп, разные режимы сна, беспокойный сон одного из партнёров — всё это может негативно сказываться на качестве отдыха.

Специалисты отмечают, что раздельные кровати помогают улучшить сон, снизить уровень стресса и уменьшить раздражительность.

Однако этот тренд вызывает споры: некоторые считают, что раздельный сон может привести к эмоциональному отдалению.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



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