Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места

Клещи всё чаще появляются в жилых помещениях. Их проникновение в дома связано с изменением климата, которое способствует увеличению популяции и распространению этих паразитов.

Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

Наибольшую активность клещи проявляют весной и летом. Они могут проникать в жилище на шерсти домашних животных, одежде или обуви.

Чаще всего они обосновываются в местах с повышенной влажностью и труднодоступных зонах, таких как края ковров, дверные проёмы, плинтусы и складки штор.

Особую тревогу вызывает способность клещей выживать в квартире до нескольких дней, а также их способность откладывать яйца. В связи с этим рекомендуется регулярно осматривать возможные места их скопления и соблюдать меры предосторожности.

Учёные отмечают, что изменение климата, в частности мягкие зимы и повышение среднегодовой температуры, способствует расширению ареала клещей.

Теперь они встречаются не только в парках и скверах, но и на балконах и даже внутри квартир.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.



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