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Эти 5 ошибок мешают вам жить в чистоте: избавьтесь от них немедленно!

2:17
Недвижимость

Возвращение домой и обнаружение идеально организованного пространства - это настоящее удовольствие. Однако поддерживать порядок в доме — задача не из легких. Профессиональные организаторы выделили пять распространенных причин, мешающих поддерживать чистоту, и предложили эффективные решения.

Интерьер
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Интерьер
  1. Эстетика превыше всего. Социальные сети создают иллюзию идеального порядка, но это не всегда применимо к реальной жизни. Бриана и Эрика Спруилл, профессиональные организаторы пространства, советуют в беседе с изданием RealSimple сосредоточиться на функциональности, а не на эстетике. Главное — избавиться от лишнего и создать удобную систему хранения.
  2. Отсутствие системы хранения. Многие вещи остаются "на потом", что приводит к беспорядку. Эксперт Анджела О'Брайен предлагает использовать корзины как временные места для вещей и выделять для них специальное место. Прежде чем что-то купить, подумайте, есть ли у этого предмета свое место в доме.
  3. Отсутствие системы организации. Без системы поддерживать порядок сложно. Катрина Грин, специалист по организации, рекомендует использовать зонный подход, когда похожие предметы хранятся в определенных зонах. Важно установить правила и уделять хотя бы пять минут в день на уборку.
  4. Редкое расхламление. Жизнь постоянно приносит новые вещи, поэтому важно расхламляться регулярно. О'Брайен советует проверять сроки годности в кладовой, пересматривать детскую одежду и убирать ненужные вещи хотя бы раз в месяц или квартал.
  5. Хранение большого количества сентиментальных вещей. Многие из нас хранят слишком много вещей, вызывающих сильные эмоции. Эрика Спруилл рекомендует быть честными с собой и избавляться от ненужного. Если что-то действительно важно, отсканируйте документы или передайте вещи другому человеку, которому они нужнее.

Поддерживать порядок в доме — это не просто красиво, но и полезно. Следуя этим советам, вы сможете создать уютное и организованное пространство, в котором будет легко жить.

Уточнения

Организация пространства – комплекс услуг, включающих в себя минимизацию количества вещей, планирование и оптимизацию систем хранения с учетом индивидуальных особенностей и поддержание порядка.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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