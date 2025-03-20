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Забудьте об утомительной генеральной уборке: четыре секрета, превращающие рутину в удовольствие

2:51
Недвижимость

В преддверии весенней генеральной уборки эксперты собрали четыре совета от пользователей Reddit, которые ускорят и упростят процесс. Авторы британского издания RealSimple уверены, что можно получить чистый дом, не тратя на уборку все свои выходные. Ниже представлены четыре стратегии, которые помогут сделать процесс уборки дома быстрее, легче и незаметнее.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

Совет 1: Убирать по три вещи за раз

Один из экспертов предложил метод, при котором каждый раз, входя в комнату, нужно подбирать или убирать три предмета. Это помогает поддерживать порядок и делает уборку более организованной. Эксперт отмечает, что такой подход полезен для людей с СДВГ, так как постоянное поддержание порядка помогает им сосредоточиться и быть продуктивными. Однако стоит иметь в виду, что этот метод может быть утомительным для некоторых.

Совет 2: Разделять большую стирку "выходного дня" на небольшие порции

Другой эксперт рассказал, что стирает небольшие порции белья в течение недели и проводит большую стирку на выходных. Это позволяет не накапливать много грязного белья и упрощает процесс. Эксперт поддерживает эту идею, утверждая, что разбиение домашних дел на маленькие задачи — эффективная стратегия. Когда все задачи пытаются выполнить одновременно, они часто остаются незавершёнными. Лучше сосредоточиться на одной небольшой задаче за раз.

Совет 3: Использовать таймер для уборки на 20 минут

Ещё один эксперт предложил использовать таймер для выполнения небольших домашних дел. Он рекомендует устанавливать таймер на 20 минут и убираться, пока тот не сработает. Это помогает не тратить слишком много времени на одну задачу и поддерживать продуктивность. Эксперт предлагает использовать таймер как инструмент для отслеживания прогресса, чтобы понять, сколько времени занимает каждая задача и избежать выгорания.

Совет 4: Разделять вещи на категории, а не на комнаты

Некоторые эксперты предпочитают делать уборку по категориям, а не по комнатам. Однако они отмечают, что разделение уборки по комнатам может быть сложным и трудоёмким. Лучше сосредоточиться на таких категориях, как шкафы, игрушки и бытовая техника. Это позволяет учитывать все задачи и делает процесс более организованным.

В заключение, эксперты советуют подходить к уборке с умом, разбивая задачи на мелкие и управляемые части. Это помогает избежать выгорания и поддерживать порядок в доме. Попробуйте использовать предложенные советы и выберите тот, который подходит именно вам.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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