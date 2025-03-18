Дизайнер придумал нестандартный ход – и эта ванная преобразилась навсегда

3:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт ванной комнаты — это всегда вызов, особенно если бюджет ограничен, а пространство не радует удобством. Однако Бара и Станислав доказали, что даже небольшие вложения и грамотный подход способны кардинально изменить интерьер. В результате их устаревшая квартира превратилась в стильное и функциональное пространство, где даже ванная теперь наполнена естественным светом.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ванна

Как все начиналось

Пара приобрела небольшую двухкомнатную квартиру, которая с момента постройки оставалась в своем первозданном виде. Старая сантехника, неудачная планировка и множество устаревших решений требовали немедленного вмешательства. Решение сделать капитальный ремонт далось им непросто: столичные компании предлагали заоблачные цены, но благодаря совету друзей удалось найти подрядчиков из Карловых Вар, которые справились с задачей быстро и без лишних затрат.

Как добавить света в ванную

Одной из главных проблем стал недостаток освещения. Дизайнер Ондржей Червены предложил смелое и необычное решение: встроить сетчатые стеклянные панели в гипсокартонную стену. Такой прием позволил впустить дневной свет в ванную, не нарушая уединения.

"Мы подумали о длинном узком окне, но решили заменить его стеклянной вставкой за кухонным гарнитуром. Свет теперь проходит сквозь сетчатое стекло, создавая приятное естественное освещение", — объясняет дизайнер.

Оптимальное использование пространства

Ранее ванная комната имела квадратную форму, что делало ее неудобной. Новая планировка изменила всё:

Туалет остался за нишей с техническими коммуникациями.

Ванная заняла вытянутую часть помещения, что позволило разместить душевую зону без ущерба для пространства.

Для удобства душ сделали на небольшой ступеньке — это упростило разводку труб и дало возможность создать наклон для воды.

"Мы уменьшили общую высоту помещения и отказались от массивных подвесных потолков, чтобы ванная казалась просторнее", — добавляет Ондржей.

Практичные материалы и стиль

Бара и Станислав хотели сделать ванную не только красивой, но и практичной. Вместо традиционных белых шкафов выбрали сочетание дерева и светлого ламината.

Влагостойкие панели вокруг раковины защищают поверхность от воды.

Черный цвет в мебели заменили на белый, что сделало пространство визуально легче.

В туалете установили систему скрытого смыва, а вокруг нее добавили встроенные шкафчики для хранения.

Какой получился результат

Теперь ванная не только удобная, но и стильная. Благодаря естественному освещению в ней даже можно выращивать комнатные растения, что делает интерьер еще более уютным.

"Здорово иметь ванную с дневным светом! Мы очень довольны тем, что получилось", — признается Бара.

Этот ремонт доказал, что даже небольшие изменения могут кардинально преобразить пространство. Главное — подходить к задаче творчески и не бояться нестандартных решений!

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.



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