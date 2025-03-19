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Размещаете технику неправильно? Ошибка, которая стоит вам здоровья

Недвижимость

Сегодня современный дом сложно представить без множества бытовых приборов. Они упрощают нашу жизнь, но, к сожалению, не все из них безопасны. Многие устройства излучают электромагнитные волны, которые мы не видим, но сталкиваемся с ними ежедневно. Как минимизировать их влияние и защитить своё здоровье?

Ребенок
Фото: blinknewsblog.files.wordpress.com by binknewsblog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребенок

Мобильный телефон

Старайтесь не разговаривать по мобильному телефону дольше 3-4 минут подряд. Оптимальный вариант — использовать гарнитуру Bluetooth или по возможности заменять звонки на текстовые сообщения. Носите телефон в сумке или барсетке, а не в карманах одежды, особенно в области репродуктивных органов.

Компьютер и ноутбук

Современные жидкокристаллические мониторы менее вредны, чем старые модели с электронно-лучевыми трубками. Однако соблюдение мер предосторожности всё равно важно:

  • Используйте заземлённую розетку.
  • Не оставляйте компьютер включённым на ночь.
  • Размещайте монитор в углу, чтобы стены поглощали часть излучения.
  • Работая с ноутбуком, ставьте его на стол, а не на колени.

Телевизор

Если телевизор находится в спальне, держите его как можно дальше от кровати и всегда выключайте на ночь. Безопасное расстояние можно рассчитать по формуле: диагональ экрана умножьте на пять (1 дюйм = 2,54 см).

Микроволновая печь

При выборе микроволновки обращайте внимание на уровень энергопотребления — чем ниже мощность, тем лучше. При работе прибора держитесь на расстоянии не менее 1,5 метра. Используйте только термостойкую посуду.

Как уменьшить влияние электромагнитного излучения

  • Выключайте устройства из розетки, когда они не используются.
  • Не оставляйте бытовую технику включённой в режиме ожидания на ночь.
  • Размещайте электроприборы подальше от мест отдыха.
  • Используйте экран для заземления или защитные покрытия, если это возможно.

Полностью исключить электромагнитное излучение невозможно, но соблюдение этих простых правил поможет значительно снизить его воздействие на ваше здоровье и здоровье ваших близких.

Уточнения

Электромагни́тное излуче́ние (ЭМИ) - распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля. Может трактоваться как электромагни́тная волна́ или как пото́к фото́нов, в зависимости от характера рассматриваемой задачи.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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