Размещаете технику неправильно? Ошибка, которая стоит вам здоровья

Сегодня современный дом сложно представить без множества бытовых приборов. Они упрощают нашу жизнь, но, к сожалению, не все из них безопасны. Многие устройства излучают электромагнитные волны, которые мы не видим, но сталкиваемся с ними ежедневно. Как минимизировать их влияние и защитить своё здоровье?
Старайтесь не разговаривать по мобильному телефону дольше 3-4 минут подряд. Оптимальный вариант — использовать гарнитуру Bluetooth или по возможности заменять звонки на текстовые сообщения. Носите телефон в сумке или барсетке, а не в карманах одежды, особенно в области репродуктивных органов.
Современные жидкокристаллические мониторы менее вредны, чем старые модели с электронно-лучевыми трубками. Однако соблюдение мер предосторожности всё равно важно:
Если телевизор находится в спальне, держите его как можно дальше от кровати и всегда выключайте на ночь. Безопасное расстояние можно рассчитать по формуле: диагональ экрана умножьте на пять (1 дюйм = 2,54 см).
При выборе микроволновки обращайте внимание на уровень энергопотребления — чем ниже мощность, тем лучше. При работе прибора держитесь на расстоянии не менее 1,5 метра. Используйте только термостойкую посуду.
Полностью исключить электромагнитное излучение невозможно, но соблюдение этих простых правил поможет значительно снизить его воздействие на ваше здоровье и здоровье ваших близких.
Электромагни́тное излуче́ние (ЭМИ) - распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля. Может трактоваться как электромагни́тная волна́ или как пото́к фото́нов, в зависимости от характера рассматриваемой задачи.
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