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Тонированные окна: как они помогут сэкономить деньги

2:19
Недвижимость

Тонированные стёкла давно стали привычными в автомобилях, но сегодня их можно встретить и в жилых домах. Они украшают фасады многоэтажек, кафе, офисов и даже частных коттеджей. Но стоит ли делать такую тонировку в своём доме? Давайте разберёмся!

Окно со ставнями
Фото: https://www.freepik.com by kotkoa
Окно со ставнями

Преимущества тонированных окон

  • Защита от солнца. Тонирующая плёнка приглушает яркие солнечные лучи, делая свет мягче. Это особенно актуально для окон, выходящих на южную сторону.
  • Сохранение интерьера. Плёнка препятствует выгоранию мебели, обоев и других предметов интерьера, продлевая их срок службы.
  • Энергосбережение. Тонированные окна лучше удерживают тепло в помещении зимой и не дают перегреваться летом, что снижает затраты на отопление и кондиционирование.
  • Конфиденциальность. Если плёнка зеркальная, то днём никто не сможет заглянуть в ваши окна с улицы.
  • Безопасность. Разбитое стекло с тонировкой не разлетается на осколки, а остаётся на плёнке, снижая риск порезов.
  • Декоративная функция. С помощью плёнки можно создать оригинальный дизайн окон, используя узоры или фотопечать.
  • Дополнительная защита. Специальные бронеплёнки могут защитить стекло от разбивания, усложняя задачу злоумышленникам.

Недостатки тонировки окон

  • Недостаток солнечного тепла. Осенью и зимой тонированные окна могут замедлять естественный прогрев помещения.
  • Потеря естественного света. Если окна выходят на северную сторону или затенены деревьями, комната может стать слишком тёмной.
  • Отсутствие регулировки. В отличие от жалюзи или штор, степень затемнения изменить невозможно — плёнка остаётся одинаковой во все времена года.

Стоит ли делать тонировку

Перед тем как принять решение, оцените расположение окон, уровень освещённости и свои предпочтения. Если вам нужна защита от солнца и посторонних глаз — это отличный вариант. Однако для тёмных помещений или северных окон тонировка может оказаться не самой удачной идеей.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Тонированные окна: как они помогут сэкономить деньги
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