Фикус в доме: привлекает проблемы или очищает воздух? Разбираемся

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений. Его часто выбирают для украшения интерьера дома или офиса, поскольку он неприхотлив и обладает привлекательным внешним видом. Однако с этим цветком связано немало народных примет, из-за которых многие боятся держать его в доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фикус Бенджамина

Какие суеверия связаны с фикусом

Считается, что фикус приносит в дом:

Интриги и сплетни — владельцу цветка якобы придётся постоянно сталкиваться с недоброжелателями.

— владельцу цветка якобы придётся постоянно сталкиваться с недоброжелателями. Негативные события — растение может притягивать неприятности и создавать напряжённую атмосферу.

— растение может притягивать неприятности и создавать напряжённую атмосферу. Одиночество для женщин — согласно приметам, фикус "выживает" мужчин из жизни своей хозяйки.

Но насколько эти суеверия обоснованы?

Что говорит наука

С научной точки зрения фикус обладает массой полезных свойств:

Очищает воздух от вредных примесей, улучшая его качество.

от вредных примесей, улучшая его качество. Насыщает помещение кислородом , создавая благоприятную атмосферу.

, создавая благоприятную атмосферу. Увлажняет воздух, что особенно полезно в сухих помещениях.

Таким образом, фикус не только красив, но и полезен для здоровья.

Стоит ли бояться фикуса

Если вы верите в приметы, возможно, стоит выбрать другое растение. Но если суеверия вас не пугают, то фикус станет стильным и экологичным украшением вашего дома.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные.



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