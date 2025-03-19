Фикус в доме: привлекает проблемы или очищает воздух? Разбираемся

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений. Его часто выбирают для украшения интерьера дома или офиса, поскольку он неприхотлив и обладает привлекательным внешним видом. Однако с этим цветком связано немало народных примет, из-за которых многие боятся держать его в доме.
Считается, что фикус приносит в дом:
Но насколько эти суеверия обоснованы?
С научной точки зрения фикус обладает массой полезных свойств:
Таким образом, фикус не только красив, но и полезен для здоровья.
Если вы верите в приметы, возможно, стоит выбрать другое растение. Но если суеверия вас не пугают, то фикус станет стильным и экологичным украшением вашего дома.
Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные.
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