Косите траву без усталости и боли в спине – секрет кроется в этом инструменте

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Когда дело доходит до ухода за газоном или участком, владельцы частных домов и дач сталкиваются с выбором: триммер или газонокосилка? Если раньше в ход шли только ручные косы и механические газонокосилки, то сегодня ассортимент садовой техники значительно расширился, а цены стали доступными для большинства.

Газон, газонная трава
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газон, газонная трава

Когда лучше выбрать триммер

Если у вас небольшой газон, триммер станет идеальным решением. Он компактен, удобен в транспортировке и подходит для сложных участков, где газонокосилка не справится. Например, он без проблем подстрижет траву вдоль забора, вокруг деревьев и клумб. Кроме того, триммер не требует особого ухода: достаточно почистить его от остатков травы и проверить длину лески.

Основные преимущества триммера:

  • Малый вес (электрические модели весят около 3,5 кг).
  • Простота в использовании и обслуживании.
  • Возможность работы на неровных участках.
  • Более доступная цена по сравнению с газонокосилкой.

На что обратить внимание при выборе:

  • Расположение двигателя: лучше, если он находится в верхней части устройства, так как нижнее расположение повышает риск повреждения при работе во влажную погоду.
  • Тип режущего элемента: леска бывает разной формы (круглая, в виде каната или звёздочки), но главное — правильно подобрать её диаметр согласно техническим характеристикам триммера.
  • Тип питания: электрические модели легче и экологичнее, а бензиновые мощнее и подходят для больших участков.

Недостатки триммера

Несмотря на удобство, у триммера есть минусы. Во-первых, его мощность ниже, чем у газонокосилки, а во-вторых, у него отсутствует травосборник. Это значит, что после работы придётся собирать скошенную траву вручную, иначе она может затруднить рост нового покрова и привести к появлению проплешин.

Дополнительные недостатки:

  • Высокий уровень шума у бензиновых моделей.
  • Выхлопные газы (если устройство работает на топливе).
  • Нежелательно использовать для стрижки мокрой травы.

Если ваш газон небольшой и не требует сложного ухода, хорошим вариантом станет электрический триммер.

Когда лучше выбрать газонокосилку

Газонокосилки обладают большим запасом мощности и подходят для ухода за ровными участками. Их главное преимущество — наличие травосборника, благодаря которому не нужно собирать траву вручную. Это не только экономит время, но и позволяет поддерживать газон в безупречном состоянии.

Основные плюсы газонокосилки:

  • Высокая мощность.
  • Травосборник для удобного сбора срезанной травы.
  • Равномерная стрижка газона.

Однако есть и минусы. Газонокосилки подходят только для ровных участков без препятствий, так как камни, корни деревьев или резкие перепады высоты могут повредить механизм. Кроме того, их сложнее перемещать и хранить.

Итог: что же выбрать

Выбор зависит от размеров вашего участка и особенностей рельефа:

  • Если участок ровный и большой — выбирайте газонокосилку.
  • Если газон маленький, а также есть труднодоступные места — лучше взять триммер.
  • Для максимальной универсальности можно приобрести оба инструмента и использовать их в зависимости от ситуации.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon - дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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