Как обустроить маленькую квартиру, чтобы она казалась просторнее

Владельцам небольших квартир бывает сложно разработать удобный и стильный интерьер. Из-за ошибок в дизайне пространство может казаться ещё более тесным. Чтобы избежать этого, стоит учитывать несколько приёмов, которые используют профессиональные дизайнеры.
Даже если вам нравятся насыщенные цвета, основную палитру лучше сделать нейтральной. Светлые оттенки визуально расширяют пространство, создавая ощущение лёгкости.
Темные же тона, напротив, делают помещение меньше. Решение — оформить стены и мебель в светлых оттенках, а яркие краски добавить с помощью декора, текстиля и растений.
Громоздкие шкафы загромождают пространство, особенно в маленькой квартире. Лучше выбирать встроенную мебель, которая сливается со стенами. Такой приём делает интерьер более аккуратным и визуально просторным.
Если у вас есть балкон, не стоит оставлять его пустым. Лучший вариант — застеклить и превратить его в дополнительную зону хранения. Да, возможно, уголок для отдыха будет выглядеть эстетичнее, но практичность всегда важнее.
Правильный подход к организации пространства поможет сделать даже небольшую квартиру удобной, уютной и визуально более просторной.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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