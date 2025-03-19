Как обустроить маленькую квартиру, чтобы она казалась просторнее

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Владельцам небольших квартир бывает сложно разработать удобный и стильный интерьер. Из-за ошибок в дизайне пространство может казаться ещё более тесным. Чтобы избежать этого, стоит учитывать несколько приёмов, которые используют профессиональные дизайнеры.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер

1. Светлая палитра + яркие акценты

Даже если вам нравятся насыщенные цвета, основную палитру лучше сделать нейтральной. Светлые оттенки визуально расширяют пространство, создавая ощущение лёгкости.

Темные же тона, напротив, делают помещение меньше. Решение — оформить стены и мебель в светлых оттенках, а яркие краски добавить с помощью декора, текстиля и растений.

2. Встроенные системы хранения

Громоздкие шкафы загромождают пространство, особенно в маленькой квартире. Лучше выбирать встроенную мебель, которая сливается со стенами. Такой приём делает интерьер более аккуратным и визуально просторным.

3. Функциональный балкон

Если у вас есть балкон, не стоит оставлять его пустым. Лучший вариант — застеклить и превратить его в дополнительную зону хранения. Да, возможно, уголок для отдыха будет выглядеть эстетичнее, но практичность всегда важнее.

Правильный подход к организации пространства поможет сделать даже небольшую квартиру удобной, уютной и визуально более просторной.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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