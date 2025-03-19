Забудьте о плесени в погребе: простые хитрости, которые действительно работают

Плесень в погребе — это не просто неприятный налёт, а серьёзная угроза запасам. Она может испортить продукты, сделав их непригодными для употребления. Как же победить эту проблему раз и навсегда? Рассмотрим несколько эффективных способов борьбы.
Лучше всего начинать борьбу с плесенью заранее — ещё летом. Для этого:
Некоторые простые способы помогут предотвратить появление плесени и защитить овощи:
Для полного уничтожения грибка можно использовать кварцевую лампу или ультрафиолетовый свет. Эти устройства продаются в магазинах медтехники и электромонтажного оборудования. Регулярное облучение снижает вероятность появления плесени до минимума.
Комплексный подход — залог успеха. Если использовать сразу несколько методов борьбы, плесень в погребе перестанет быть проблемой. Подготовьте помещение заранее, применяйте натуральные средства и современные технологии, и ваш урожай останется в безопасности!
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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