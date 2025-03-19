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Забудьте о плесени в погребе: простые хитрости, которые действительно работают

2:01
Недвижимость

Плесень в погребе — это не просто неприятный налёт, а серьёзная угроза запасам. Она может испортить продукты, сделав их непригодными для употребления. Как же победить эту проблему раз и навсегда? Рассмотрим несколько эффективных способов борьбы.

Погреб
Фото: flickr.com by Jeff Hitchcock, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Погреб

Подготовка погреба летом — залог успеха

Лучше всего начинать борьбу с плесенью заранее — ещё летом. Для этого:

  • Откройте погреб и хорошо его просушите.
  • Побелите стены известковым раствором, добавив в него медный купорос.
  • Перед закладкой урожая окурите помещение серной шашкой — это отличный профилактический метод.

Народные методы защиты

Некоторые простые способы помогут предотвратить появление плесени и защитить овощи:

  • Горчица. Посыпьте сухую горчицу на крышки банок с соленьями и на открытые ёмкости с заготовками — она не даст грибку развиваться.
  • Красная рябина. Разложите веточки с ягодами на полках, среди картофеля и подвесьте на стены — её фитонциды остановят рост плесени.
  • Спиртовая обработка — проверенный метод. Если плесень уже появилась, попробуйте протереть поражённые места и опрыскать их водкой из пульверизатора. Такой способ обеспечит защиту на несколько лет, препятствуя повторному заражению.

Современные технологии в борьбе с плесенью

Для полного уничтожения грибка можно использовать кварцевую лампу или ультрафиолетовый свет. Эти устройства продаются в магазинах медтехники и электромонтажного оборудования. Регулярное облучение снижает вероятность появления плесени до минимума.

Заключение

Комплексный подход — залог успеха. Если использовать сразу несколько методов борьбы, плесень в погребе перестанет быть проблемой. Подготовьте помещение заранее, применяйте натуральные средства и современные технологии, и ваш урожай останется в безопасности!

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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