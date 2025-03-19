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Дверца холодильника мешает? Меняем сторону открывания своими руками

1:46
Недвижимость

Каждый сталкивался с ситуацией, когда холодильник стоит идеально на своем месте, но дверь открывается не в ту сторону, создавая неудобства. Выбор в таком случае невелик: либо переставить холодильник, либо перевесить дверцу. Если первый вариант вам не подходит, разберемся со вторым — он проще, чем кажется.

Покупка холодильника
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника

Что понадобится для работы

Перед началом убедитесь, что у вас есть:

  • Отвертка (крестовая или плоская — зависит от модели холодильника).
  • Нож (для извлечения заглушек).
  • Немного терпения.

Пошаговая инструкция

  • Подготовка. Отключите холодильник от сети, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Откройте дверцу и найдите декоративные заглушки на корпусе и дверце. Они скрывают отверстия, предназначенные для крепления петель с другой стороны.
  • Снятие креплений. Аккуратно подденьте заглушки ножом или отверткой и извлеките их. Далее выкрутите болты, фиксирующие петли на корпусе холодильника.
  • Перестановка петель. Осторожно снимите дверцу и установите петли на противоположную сторону. Лучше не разбирать сами петли — просто переставьте их, следуя изначальной конструкции.
  • Фиксация и регулировка. Закрепите дверцу, начиная с верхней петли, затем переходите к нижней. Проверьте, чтобы дверь плотно прилегала к корпусу и не провисала. Если у вашей модели есть ручка, ее также можно установить с другой стороны.

Наслаждайтесь удобством

Теперь ваш холодильник стал гораздо функциональнее! Перевесить дверцу можно всего за 15-20 минут, не прибегая к помощи специалистов.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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