Дверца холодильника мешает? Меняем сторону открывания своими руками

Каждый сталкивался с ситуацией, когда холодильник стоит идеально на своем месте, но дверь открывается не в ту сторону, создавая неудобства. Выбор в таком случае невелик: либо переставить холодильник, либо перевесить дверцу. Если первый вариант вам не подходит, разберемся со вторым — он проще, чем кажется.
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника
Что понадобится для работы
Перед началом убедитесь, что у вас есть:
Отвертка (крестовая или плоская — зависит от модели холодильника).
Нож (для извлечения заглушек).
Немного терпения.
Пошаговая инструкция
Подготовка. Отключите холодильник от сети, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Откройте дверцу и найдите декоративные заглушки на корпусе и дверце. Они скрывают отверстия, предназначенные для крепления петель с другой стороны.
Снятие креплений. Аккуратно подденьте заглушки ножом или отверткой и извлеките их. Далее выкрутите болты, фиксирующие петли на корпусе холодильника.
Перестановка петель. Осторожно снимите дверцу и установите петли на противоположную сторону. Лучше не разбирать сами петли — просто переставьте их, следуя изначальной конструкции.
Фиксация и регулировка. Закрепите дверцу, начиная с верхней петли, затем переходите к нижней. Проверьте, чтобы дверь плотно прилегала к корпусу и не провисала. Если у вашей модели есть ручка, ее также можно установить с другой стороны.
Наслаждайтесь удобством
Теперь ваш холодильник стал гораздо функциональнее! Перевесить дверцу можно всего за 15-20 минут, не прибегая к помощи специалистов.
Уточнения
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.