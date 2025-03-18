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Как добавить элегантности кухне? Всего пара элементов — и интерьер засияет

1:56
Недвижимость

Даже небольшая кухня может выглядеть роскошно и современно, если использовать правильные дизайнерские приёмы. Простые, но эффектные решения помогут сделать пространство стильным, уютным и визуально более просторным.

Кухня
Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

1. Витрины — стиль и функциональность

Кухонный гарнитур из тёмного стекла с подсветкой создаёт элегантную атмосферу. Особенно удачно витрины смотрятся в кухнях-гостиных, где они могут дополнительно скрывать встроенную технику, сочетая эстетику и практичность.

2. Зеркальные фасады — секрет увеличения пространства

Если кухня узкая или вытянутая, зеркальные шкафы помогут зрительно расширить её. Верхние шкафы с зеркальными фасадами не только создают эффект простора, но и придают интерьеру оригинальность, делая мебель визуально "парящей".

3. Хрустальные светильники для элегантности

Добавить кухне нотки роскоши помогут небольшие хрустальные люстры или светильники в классическом стиле. Золотые бра на стенах усилят эффект элегантности и аристократичности.

4. Яркий потолок — нестандартное решение

Придать кухне индивидуальность можно с помощью необычного потолка. Красный цвет, например, добавит смелости и пикантности. В кухне-гостиной этот приём можно использовать для зонирования, выделяя зону приготовления пищи.

Какой эффект можно получить?

  • Витрины и зеркала визуально увеличат кухню.
  • Хрустальные светильники сделают интерьер более элегантным.
  • Яркий потолок подчеркнёт стиль и добавит оригинальности.

Эти простые приёмы помогут даже самой маленькой кухне заиграть новыми красками, создавая ощущение уюта, простора и эстетики.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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