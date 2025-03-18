Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионные баллы — доверяем СФР, но и не забываем проверять
ТОП-5 мотоциклов, которые в СССР служили десятилетиями в селе
Как пить кофе и не стареть: лайфхак, который разозлит производителей косметики
Синие тени вернулись: главный бьюти-секрет звезд 90-х раскрыт!
Когда сажать морковь в 2025 году? Лунный календарь и главные ошибки дачников
Мы вместе — США и РФ стали союзниками после разговора Трампа и Путина
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни
Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы

Весна в доме: 6 простых способов обновить интерьер без ремонта

2:20
Недвижимость

С приходом весны хочется обновлений не только в природе, но и в собственном доме. Дни становятся длиннее, светлее, а значит, самое время наполнить пространство свежими красками, лёгкостью и уютом. Обновить интерьер можно без больших затрат — достаточно нескольких простых приёмов.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

1. Освежите цветовую гамму

Изменение цветовой палитры — самый лёгкий способ преобразить пространство. Нейтральные оттенки, такие как бежевый, кремовый и серый, сделают интерьер уютнее, а яркие акценты добавят энергии и весеннего настроения.

2. Лёгкие шторы вместо тяжёлых портьер

Весной хочется больше света, поэтому плотные шторы лучше заменить на лёгкие воздушные ткани. Идеально подойдут хлопок, лён или шёлк натуральных оттенков. Если хочется быть в тренде, стоит обратить внимание на классические и геометрические принты.

3. Новое постельное бельё для весеннего уюта

Для обновления спальни достаточно сменить постельное бельё. Светлые и лёгкие ткани придадут комнате свежий и воздушный вид, а ощущение комфорта только усилится.

4. Избавьтесь от лишнего

Весна — лучшее время для расхламления. Старые и ненужные вещи создают ощущение загромождённости. Освободив пространство, можно сделать интерьер более лёгким и стильным. Главное правило — ранжировать вещи по важности и частоте использования.

5. Добавьте зеркала для простора и света

Зеркала помогают визуально расширить пространство и сделать комнату светлее. Их можно разместить таким образом, чтобы создать интересные композиции на стенах, добавив интерьеру изюминку.

6. Живые растения — весна в доме

Цветы и зелёные растения оживляют интерьер, делают воздух чище и создают позитивную атмосферу. Несколько зелёных уголков наполнят дом настоящей весенней свежестью.

Всего несколько штрихов — и ваш дом заиграет новыми красками, создавая ощущение комфорта и обновления.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Садоводство, цветоводство
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю Аудио 
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Красота и стиль
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Последние материалы
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни
Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы
Акции BYD взлетают: электромобили заряжаются быстрее, чем вы успеете заказать кофе
1,27 миллиона смертей: ИИ Google поможет остановить глобальную угрозу
Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД
Гол ценою в золото: Шик принес Байеру невозможную победу!
Как сделать так, чтобы лилии цвели пышно и долго? Секрет подкормки
Продюсер Звёзд в джунглях о романе Натана и Лерчек: будет расплата
Порошок из червей в продуктах: белковая революция в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.