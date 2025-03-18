Весна в доме: 6 простых способов обновить интерьер без ремонта

С приходом весны хочется обновлений не только в природе, но и в собственном доме. Дни становятся длиннее, светлее, а значит, самое время наполнить пространство свежими красками, лёгкостью и уютом. Обновить интерьер можно без больших затрат — достаточно нескольких простых приёмов.
Изменение цветовой палитры — самый лёгкий способ преобразить пространство. Нейтральные оттенки, такие как бежевый, кремовый и серый, сделают интерьер уютнее, а яркие акценты добавят энергии и весеннего настроения.
Весной хочется больше света, поэтому плотные шторы лучше заменить на лёгкие воздушные ткани. Идеально подойдут хлопок, лён или шёлк натуральных оттенков. Если хочется быть в тренде, стоит обратить внимание на классические и геометрические принты.
Для обновления спальни достаточно сменить постельное бельё. Светлые и лёгкие ткани придадут комнате свежий и воздушный вид, а ощущение комфорта только усилится.
Весна — лучшее время для расхламления. Старые и ненужные вещи создают ощущение загромождённости. Освободив пространство, можно сделать интерьер более лёгким и стильным. Главное правило — ранжировать вещи по важности и частоте использования.
Зеркала помогают визуально расширить пространство и сделать комнату светлее. Их можно разместить таким образом, чтобы создать интересные композиции на стенах, добавив интерьеру изюминку.
Цветы и зелёные растения оживляют интерьер, делают воздух чище и создают позитивную атмосферу. Несколько зелёных уголков наполнят дом настоящей весенней свежестью.
Всего несколько штрихов — и ваш дом заиграет новыми красками, создавая ощущение комфорта и обновления.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.