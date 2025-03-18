Весна в доме: 6 простых способов обновить интерьер без ремонта

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С приходом весны хочется обновлений не только в природе, но и в собственном доме. Дни становятся длиннее, светлее, а значит, самое время наполнить пространство свежими красками, лёгкостью и уютом. Обновить интерьер можно без больших затрат — достаточно нескольких простых приёмов.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира

1. Освежите цветовую гамму

Изменение цветовой палитры — самый лёгкий способ преобразить пространство. Нейтральные оттенки, такие как бежевый, кремовый и серый, сделают интерьер уютнее, а яркие акценты добавят энергии и весеннего настроения.

2. Лёгкие шторы вместо тяжёлых портьер

Весной хочется больше света, поэтому плотные шторы лучше заменить на лёгкие воздушные ткани. Идеально подойдут хлопок, лён или шёлк натуральных оттенков. Если хочется быть в тренде, стоит обратить внимание на классические и геометрические принты.

3. Новое постельное бельё для весеннего уюта

Для обновления спальни достаточно сменить постельное бельё. Светлые и лёгкие ткани придадут комнате свежий и воздушный вид, а ощущение комфорта только усилится.

4. Избавьтесь от лишнего

Весна — лучшее время для расхламления. Старые и ненужные вещи создают ощущение загромождённости. Освободив пространство, можно сделать интерьер более лёгким и стильным. Главное правило — ранжировать вещи по важности и частоте использования.

5. Добавьте зеркала для простора и света

Зеркала помогают визуально расширить пространство и сделать комнату светлее. Их можно разместить таким образом, чтобы создать интересные композиции на стенах, добавив интерьеру изюминку.

6. Живые растения — весна в доме

Цветы и зелёные растения оживляют интерьер, делают воздух чище и создают позитивную атмосферу. Несколько зелёных уголков наполнят дом настоящей весенней свежестью.

Всего несколько штрихов — и ваш дом заиграет новыми красками, создавая ощущение комфорта и обновления.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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