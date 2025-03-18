Простая хитрость с цитрусовыми: забудьте о химии и улучшите запах в ванной

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не секрет, что запахи плесени из сифонов могут испортить атмосферу в ванной, но есть простой и эффективный способ справиться с этой проблемой, который не требует использования уксуса или пищевой соды. Оказывается, натуральный продукт с вашей кухни способен избавить вас от неприятных запахов, оставив свежий аромат в ванной.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Многие из нас привыкли использовать соду и уксус для борьбы с запахами, но есть гораздо более удобное и экономичное решение. Эксперт компании Wholesale Domestic Брайан Тоурд поделился малоизвестным, но эффективным методом — цитрусовой кожурой.

Цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, содержат натуральные масла, которые помогают расщеплять жир и придают помещению приятный свежий запах.

Как же применить этот метод

Положите в сифон несколько ломтиков цитрусовой кожуры.

Залейте горячей водой.

Этого простого действия будет достаточно, чтобы избавиться от неприятного запаха и вернуть свежесть в вашу ванную комнату.

Но это не единственный способ поддерживать сифоны в чистоте. Чтобы предотвратить накопление запахов, Брайан также советует время от времени заливать в сифон чашку теплого солевого раствора. Соль служит мягким абразивом, удаляя налет и одновременно препятствует росту бактерий, сохраняя чистоту и свежесть.

Так что, прежде чем прибегать к дорогостоящим химическим средствам, попробуйте это простое решение, и вы будете приятно удивлены результатами.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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