Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергия Солнца без компромиссов: новая разработка поражает эффективностью
Рынок драгметалла под микроскопом — каким аналитики видят будущее золота
Не только витамин D: как солнечный свет влияет на кишечные бактерии
Завтрак бодибилдера: что есть, чтобы мышцы росли как на дрожжах
Красивые, но пугающие: что не так с березой и калиной на участке
Как сохранить права, даже если алкотестер показывает алкоголь: разбираем шаг за шагом
Астронавты больше не бегают, но становятся сильнее — NASA раскрывает секрет
Пиво с кофе — странно? Но этот коктейль уже завоевал тысячи поклонников
ТОП-5 советских мотоциклов с лучшей проходимостью зимой

Эти цвета в постели гарантируют спокойный сон и удачу: выбирайте их

2:28
Недвижимость

Выбирая постельное белье, стоит учитывать не только личные предпочтения, но и расположение кровати в комнате. Ведь, согласно фэншуй, цвет и форма тканей могут влиять на энергетику вашего пространства и даже на качество сна. Эксперт по фэншуй и астролог Анастасия Старун рассказала, как правильно выбрать постельное белье в зависимости от сектора, в котором стоит ваша кровать.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

Запад и северо-запад

Если кровать расположена на этих направлениях, выбирайте белье серых, золотых, желтых, коричневых оттенков. Также подойдут белые ткани, но без четких линий и геометрических форм. Отлично выглядят рисунки с кругами или квадратами, а также ткани с тиснением.

Север

Для кровати на севере предпочтительнее использовать постельное белье серебристых, серых, золотистых или синих оттенков. В рисунках стоит акцентировать внимание на извилистых линиях и кругах. Эти цвета помогут гармонизировать энергетику в этом секторе.

Северо-восток

В этом секторе отлично подойдут ткани с красным, розовым, коричневым или желтым оттенками. Рисунки могут быть квадратными или треугольными, а также предпочтительнее выбирать мягкие и натуральные ткани для лучшего сна и комфорта.

Восток и юго-восток

Если ваша кровать стоит на востоке или юго-востоке, обратите внимание на постельное белье в синих, зеленых или черных тонах. Для рисунков лучше выбирать плавные извилистые или прямые линии, что способствует хорошему потоку энергии.

Юг

Для кровати на юге стоит выбирать белье красного, оранжевого или зеленого цветов. Также хорошо подходят ткани с треугольниками или длинными прямыми линиями.

Юго-запад

Если кровать находится на юго-западе, вам подойдут белье в коричневых, желтых, красных или оранжевых тонах. Здесь также можно использовать рисунки с квадратами или треугольниками.

Ключевые советы

Не забывайте, что для каждого сектора важно выбирать ткани с правильными формами и оттенками. Обратите внимание на мягкость материала и натуральность тканей — это поможет создать гармоничную атмосферу в вашем спальне и улучшить качество сна, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Украина будет рассматриваться в рамках двухсторонних отношений РФ и США — эксперты о разговоре Путин — Трамп Любовь Степушова Курская катастрофа: сколько жизней стоит политический спектакль Киева? Дмитрий Плотников Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Последние материалы
Энергия Солнца без компромиссов: новая разработка поражает эффективностью
Рынок драгметалла под микроскопом — каким аналитики видят будущее золота
Не только витамин D: как солнечный свет влияет на кишечные бактерии
Завтрак бодибилдера: что есть, чтобы мышцы росли как на дрожжах
Китай почти полтора месяца не покупает СПГ в США
Красивые, но пугающие: что не так с березой и калиной на участке
Как сохранить права, даже если алкотестер показывает алкоголь: разбираем шаг за шагом
Астронавты больше не бегают, но становятся сильнее — NASA раскрывает секрет
Пиво с кофе — странно? Но этот коктейль уже завоевал тысячи поклонников
Эти цвета в постели гарантируют спокойный сон и удачу: выбирайте их
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.