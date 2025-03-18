Эти цвета в постели гарантируют спокойный сон и удачу: выбирайте их

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбирая постельное белье, стоит учитывать не только личные предпочтения, но и расположение кровати в комнате. Ведь, согласно фэншуй, цвет и форма тканей могут влиять на энергетику вашего пространства и даже на качество сна. Эксперт по фэншуй и астролог Анастасия Старун рассказала, как правильно выбрать постельное белье в зависимости от сектора, в котором стоит ваша кровать.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение в спальной комнате

Запад и северо-запад

Если кровать расположена на этих направлениях, выбирайте белье серых, золотых, желтых, коричневых оттенков. Также подойдут белые ткани, но без четких линий и геометрических форм. Отлично выглядят рисунки с кругами или квадратами, а также ткани с тиснением.

Север

Для кровати на севере предпочтительнее использовать постельное белье серебристых, серых, золотистых или синих оттенков. В рисунках стоит акцентировать внимание на извилистых линиях и кругах. Эти цвета помогут гармонизировать энергетику в этом секторе.

Северо-восток

В этом секторе отлично подойдут ткани с красным, розовым, коричневым или желтым оттенками. Рисунки могут быть квадратными или треугольными, а также предпочтительнее выбирать мягкие и натуральные ткани для лучшего сна и комфорта.

Восток и юго-восток

Если ваша кровать стоит на востоке или юго-востоке, обратите внимание на постельное белье в синих, зеленых или черных тонах. Для рисунков лучше выбирать плавные извилистые или прямые линии, что способствует хорошему потоку энергии.

Юг

Для кровати на юге стоит выбирать белье красного, оранжевого или зеленого цветов. Также хорошо подходят ткани с треугольниками или длинными прямыми линиями.

Юго-запад

Если кровать находится на юго-западе, вам подойдут белье в коричневых, желтых, красных или оранжевых тонах. Здесь также можно использовать рисунки с квадратами или треугольниками.

Ключевые советы

Не забывайте, что для каждого сектора важно выбирать ткани с правильными формами и оттенками. Обратите внимание на мягкость материала и натуральность тканей — это поможет создать гармоничную атмосферу в вашем спальне и улучшить качество сна, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели.



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