Вместо вызова мастера: как открыть заблокированную стиральную машину за 5 минут

Если дверца вашей стиральной машины заперлась, не паникуйте! Сначала отключите стиральную машину от сети на несколько минут, а затем снова включите — иногда это помогает сбросить систему блокировки.
Если это не сработало, попробуйте нажать на ручку или кнопку паузы/старта, возможно, дверь просто не разблокировалась после завершения цикла.
Ещё один способ — использовать леску или тонкий шнур: проденьте его вокруг дверцы и попробуйте потянуть, чтобы разблокировать механизм.
В крайнем случае можно попробовать разблокировать вручную — снимите верхнюю или нижнюю панель стиральной машины, найдите цветную вкладку механизма блокировки и потяните за неё.
Если ни один из методов не помог, возможно, проблема в поломке замка, и тогда лучше обратиться к специалисту.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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