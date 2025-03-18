Вместо вызова мастера: как открыть заблокированную стиральную машину за 5 минут

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если дверца вашей стиральной машины заперлась, не паникуйте! Сначала отключите стиральную машину от сети на несколько минут, а затем снова включите — иногда это помогает сбросить систему блокировки.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Если это не сработало, попробуйте нажать на ручку или кнопку паузы/старта, возможно, дверь просто не разблокировалась после завершения цикла.

Ещё один способ — использовать леску или тонкий шнур: проденьте его вокруг дверцы и попробуйте потянуть, чтобы разблокировать механизм.

В крайнем случае можно попробовать разблокировать вручную — снимите верхнюю или нижнюю панель стиральной машины, найдите цветную вкладку механизма блокировки и потяните за неё.

Если ни один из методов не помог, возможно, проблема в поломке замка, и тогда лучше обратиться к специалисту.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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