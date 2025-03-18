Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
«Аэрофлот» оставил без отпуска: 63 пассажира не улетели на Пхукет и судятся
Простая смесь, которая избавит унитаз от грязи и налёта за считанные минуты
Собака точит зубы о ваши ботинки? Вам поможет один неожиданный лайфхак
Картофель и подсолнечник: полезное соседство или скрытая угроза урожаю
Лучше, чем снотворное: эти продукты запустят "режим сна" в вашем организме
Жигули для больших боссов: как ВАЗ-2107 стал автомобилем, определяющим статус
Мрачная правда о подростках: какие секреты раскрывает новый сериал Netflix
Пальмовое и кокосовое масло: вред или польза? Эксперт раскрыл всю правду
Экономический драйвер? Производство техники демонстрирует рекордные темпы роста

Вместо вызова мастера: как открыть заблокированную стиральную машину за 5 минут

0:52
Недвижимость

Если дверца вашей стиральной машины заперлась, не паникуйте! Сначала отключите стиральную машину от сети на несколько минут, а затем снова включите — иногда это помогает сбросить систему блокировки.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Если это не сработало, попробуйте нажать на ручку или кнопку паузы/старта, возможно, дверь просто не разблокировалась после завершения цикла.

Ещё один способ — использовать леску или тонкий шнур: проденьте его вокруг дверцы и попробуйте потянуть, чтобы разблокировать механизм.

В крайнем случае можно попробовать разблокировать вручную — снимите верхнюю или нижнюю панель стиральной машины, найдите цветную вкладку механизма блокировки и потяните за неё.

Если ни один из методов не помог, возможно, проблема в поломке замка, и тогда лучше обратиться к специалисту.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
«Аэрофлот» оставил без отпуска: 63 пассажира не улетели на Пхукет и судятся
Простая смесь, которая избавит унитаз от грязи и налёта за считанные минуты
Собака точит зубы о ваши ботинки? Вам поможет один неожиданный лайфхак
Вместо вызова мастера: как открыть заблокированную стиральную машину за 5 минут
Картофель и подсолнечник: полезное соседство или скрытая угроза урожаю
Лучше, чем снотворное: эти продукты запустят "режим сна" в вашем организме
Жигули для больших боссов: как ВАЗ-2107 стал автомобилем, определяющим статус
Мрачная правда о подростках: какие секреты раскрывает новый сериал Netflix
Пальмовое и кокосовое масло: вред или польза? Эксперт раскрыл всю правду
Экономический драйвер? Производство техники демонстрирует рекордные темпы роста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.