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Дышите свободно: немецкий метод выгонит плесень из дома за 5 минут

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Недвижимость

Плесень в доме — это не только эстетическая проблема, но и серьезная угроза здоровью. Она возникает из-за высокой влажности, недостаточной циркуляции воздуха и резких температурных перепадов.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Помимо неприятного запаха и пятен, плесень выделяет летучие органические соединения, которые могут вызывать головные боли, раздражение кожи и даже респираторные заболевания.

Избавиться от плесени сложно, но предотвратить её появление можно с помощью простого немецкого метода.

Всё, что нужно, — дважды в день открывать все окна в доме на пять минут. Это обеспечит циркуляцию воздуха и выведет лишнюю влагу, создавая неблагоприятные условия для роста плесени.

Повторяя эту процедуру регулярно, можно избежать дорогостоящих осушителей воздуха и сложных методов борьбы с грибком. 

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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