Этот копеечный продукт заменит кондиционер для белья и сэкономит ваши деньги

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кондиционер для белья действительно делает одежду мягкой и ароматной, но у него есть серьёзные недостатки.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

В его составе содержатся красители, ароматизаторы и консерванты, которые плохо разлагаются в природе, а также могут снижать впитывающую способность тканей. Это особенно нежелательно для полотенец и спортивной одежды.

Отличной натуральной альтернативой является белый уксус. Он гипоаллергенен, не содержит раздражающих кожу добавок, дешевле и экологичнее кондиционера для белья.

Более того, уксус не только смягчает ткань, но и помогает очистить стиральную машину от остатков моющих средств.

Использовать его просто: достаточно добавить полстакана белого уксуса в отсек для кондиционера при стирке. Он растворяет остатки щелочного мыла и кондиционера, делая одежду мягче и свежее.

Уксус безопасен для тканей и не повреждает их, поэтому его можно использовать регулярно. Попробуете заменить кондиционер на этот натуральный вариант?

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



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