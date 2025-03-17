Вместо химии: опытные хозяйки используют эту специю для уборки

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Корица — это не только ароматная специя, но и натуральное чистящее средство с антибактериальными свойствами, способное уничтожать до 20 видов бактерий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё пола

Добавление порошка корицы в воду для мытья полов помогает не только очистить поверхность, но и наполнить дом приятным запахом.

Альтернативный способ — отварить несколько палочек корицы в воде, а затем использовать этот настой для уборки.

Для усиленного эффекта можно добавить в воду 20 капель эфирного масла корицы — такой раствор эффективно дезинфицирует поверхности и освежает воздух, его рекомендуется применять раз в неделю.

Ещё один способ распространить аромат корицы по дому — положить немного порошка в мешок для пылесоса.

Во время уборки запах будет постепенно распространяться по всей квартире, создавая уютную атмосферу.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.