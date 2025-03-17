Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли брать кошку за шкирку? Ответ зоологов вас удивит
Лишние волосы на теле: невинная особенность или серьезный сбой в организме
Ваша астрологическая кошка: найдите пушистого двойника по знаку зодиака
Ягодный марафон: лучшие сорта клубники, которые не требуют частой пересадки
Зачем новички на дороге обязаны носить знак, и что это значит для их безопасности
Гарвардские учёные раскрыли: простая привычка, сохраняющая память после 60
Забудьте о фокаче: эти восхитительные картофельные лепёшки с хрустящей корочкой заменят вам всё
Термоядерный синтез: как 22 минуты могут изменить мир энергетики
Юрий Лоза раскритиковал обладательницу титула Мисс Россия-2024

Вместо химии: опытные хозяйки используют эту специю для уборки

0:55
Недвижимость

Корица — это не только ароматная специя, но и натуральное чистящее средство с антибактериальными свойствами, способное уничтожать до 20 видов бактерий.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

Добавление порошка корицы в воду для мытья полов помогает не только очистить поверхность, но и наполнить дом приятным запахом.

Альтернативный способ — отварить несколько палочек корицы в воде, а затем использовать этот настой для уборки.

Для усиленного эффекта можно добавить в воду 20 капель эфирного масла корицы — такой раствор эффективно дезинфицирует поверхности и освежает воздух, его рекомендуется применять раз в неделю.

Ещё один способ распространить аромат корицы по дому — положить немного порошка в мешок для пылесоса.

Во время уборки запах будет постепенно распространяться по всей квартире, создавая уютную атмосферу.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Садоводство, цветоводство
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Красота и стиль
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Последние материалы
Можно ли брать кошку за шкирку? Ответ зоологов вас удивит
Лишние волосы на теле: невинная особенность или серьезный сбой в организме
Ваша астрологическая кошка: найдите пушистого двойника по знаку зодиака
Вместо химии: опытные хозяйки используют эту специю для уборки
Ягодный марафон: лучшие сорта клубники, которые не требуют частой пересадки
Зачем новички на дороге обязаны носить знак, и что это значит для их безопасности
Гарвардские учёные раскрыли: простая привычка, сохраняющая память после 60
Забудьте о фокаче: эти восхитительные картофельные лепёшки с хрустящей корочкой заменят вам всё
Термоядерный синтез: как 22 минуты могут изменить мир энергетики
Юрий Лоза раскритиковал обладательницу титула Мисс Россия-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.