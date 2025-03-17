Вместо химии: опытные хозяйки используют эту специю для уборки

Корица — это не только ароматная специя, но и натуральное чистящее средство с антибактериальными свойствами, способное уничтожать до 20 видов бактерий.
Добавление порошка корицы в воду для мытья полов помогает не только очистить поверхность, но и наполнить дом приятным запахом.
Альтернативный способ — отварить несколько палочек корицы в воде, а затем использовать этот настой для уборки.
Для усиленного эффекта можно добавить в воду 20 капель эфирного масла корицы — такой раствор эффективно дезинфицирует поверхности и освежает воздух, его рекомендуется применять раз в неделю.
Ещё один способ распространить аромат корицы по дому — положить немного порошка в мешок для пылесоса.
Во время уборки запах будет постепенно распространяться по всей квартире, создавая уютную атмосферу.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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