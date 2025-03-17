После этого лайфхака вы забудете о разводах: вот как правильно мыть полы

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистота пола — важная часть ухода за домом, но не все знают, какую воду лучше использовать: холодную, тёплую или горячую. Разбираемся, в чём разница и какие методы помогут добиться идеального результата.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё пола

Холодная или тёплая вода лучше подходит для мытья полов, так как не оставляет разводов, не испаряется слишком быстро, сохраняет химический состав чистящих средств и предотвращает повреждение деликатных покрытий, таких как ламинат и дерево. Этот вариант особенно эффективен при использовании специальных моющих средств.

Горячая вода помогает удалять стойкие загрязнения и липкие пятна, но при этом может повредить дерево, ламинат, а также снять защитное покрытие. Кроме того, слишком быстрое высыхание горячей воды оставляет разводы. Использовать её стоит только для кафеля, керамогранита и каменных покрытий, а также в случаях, когда нужно справиться с особенно сложными пятнами.

Существует несколько распространённых мифов о мытье полов. Один из них — чем больше пены, тем лучше чистящее средство. На самом деле пена не влияет на эффективность, но требует больше воды для смывания.

Также считается, что горячая вода убивает все микробы, но для дезинфекции лучше использовать специальные средства или пароочиститель.

Чтобы пол оставался чистым и ухоженным, важно соблюдать правильный порядок уборки. Сначала нужно удалить пыль и грязь пылесосом или веником, затем развести подходящее моющее средство в холодной или теплой воде, после чего окунуть швабру, отжать и мыть равномерными движениями.

Когда вода становится слишком грязной, её лучше заменить. После завершения уборки поверхность необходимо правильно высушить: деревянные покрытия протереть сухой тряпкой, а плиточные — оставить высыхать естественным путём.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.