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Сода и ещё 3 секрета: пылесос наполнит дом свежестью — забудете о затхлом запахе

3:05
Недвижимость

Пылесос — это незаменимый помощник в поддержании чистоты в доме. Однако со временем он может начать издавать неприятные запахи. В этой статье мы расскажем, как сделать пылесос ароматным и освежить его с помощью натуральных средств.

Пылесос
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пылесос

Почему пылесос может издавать неприятные запахи?

Пылесос собирает не только пыль, но и различные мелкие частицы, бактерии и даже пылевых клещей. Всё это может стать причиной появления неприятных запахов. Чтобы избежать этого, важно регулярно проводить техническое обслуживание пылесоса, напоминает итальянское издание Ricettasprint.

Как ароматизировать пылесос натуральными средствами?

Существует несколько простых способов придать пылесосу приятный аромат:

  1. Пищевая сода и эфирные масла. Насыпьте немного пищевой соды на пол перед уборкой. Она поможет нейтрализовать неприятные запахи. Для усиления аромата можно добавить немного сушёной лаванды или розмарина. Эти травы не только освежат воздух, но и отпугнут насекомых.
  2. Опилки и эфирные масла. Вместо пищевой соды можно использовать опилки, пропитанные эфирными маслами. Выбирайте те ароматы, которые вам нравятся: лаванда, розмарин, тимьян или мята. Эфирные масла обладают антибактериальными и дезодорирующими свойствами, что делает их отличным выбором для ароматизации пылесоса.
  3. Тимьян. Эфирное масло тимьяна особенно эффективно для дезодорации пылесоса. Оно обладает сильными антибактериальными и дезодорирующими свойствами. Просто добавьте несколько капель масла на опилки или в контейнер с водой для пылесоса.

Как поддерживать пылесос в чистоте?

Регулярное техническое обслуживание пылесоса поможет избежать неприятных запахов и продлить срок его службы. Вот несколько советов по уходу за пылесосом:

  • Чистка щётки. После каждого использования пылесоса очищайте его щётку от волос и пыли. Это можно сделать с помощью щётки или ножниц.
  • Очистка трубки. Отсоедините трубку от пылесоса и тщательно её очистите. Проверьте, нет ли на ней остатков волос или пыли.
  • Замена и очистка мешка. Замените мешок для пыли, когда он заполнится. Если у вас модель пылесоса с возможностью опорожнения, выньте мешок и вытряхните его содержимое. Затем промойте мешок в тёплой воде с мылом и дайте ему высохнуть.
  • Очистка фильтров. Снимите фильтры и промойте их в горячей воде с уксусом. Дайте фильтрам высохнуть в течение 24 часов перед установкой обратно в пылесос.

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать пылесос в чистоте и свежести, а также наслаждаться приятным ароматом во время уборки.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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