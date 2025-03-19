Срок годности вашего ноутбука истёк? Узнайте, когда пора бежать за новым!

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты советуют обновлять ноутбук примерно каждые четыре-пять лет. По словам Кирилла Исаева, руководителя категории "Ноутбуки" в "М.Видео-Эльдорадо", это оптимальный срок с точки зрения соотношения цены и качества.

Фото: flickr.com by Eric Bailey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клавиатура, тетрадь и ручка

"За указанный срок устройство сохраняет необходимую производительность и надежность, позволяя комфортно решать ежедневные задачи", — отметил Исаев, которого цитирует Газета.Ru.

Специалист добавил, что более частая замена не оправдана экономически, а использование ноутбука свыше шести лет может привести к дополнительным расходам на обслуживание и ремонт, делая этот вариант менее выгодным.

По данным аналитической компании ITResearch, в четвертом квартале 2024 года средняя стоимость ноутбука в России достигла почти 80 тысяч рублей, что на 10 тысяч выше уровня октября того же года. По информации "М.Видео-Эльдорадо", в июле 2024 года средняя цена ноутбука составляла около 62 тысяч рублей, а к концу года увеличилась до 66 тысяч.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи) или подключены дополнительно, такие как компьютерная мышь, монитор, внешние модули и интерфейсы, также обладают небольшими размерами и весом.



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