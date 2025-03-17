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Тостер-духовка больше не будет пахнуть! Просто следуйте этим шагам

2:31
Недвижимость

Чистка тостера-духовки может показаться сложной задачей, но на самом деле всё не так уж и страшно. Если знать несколько секретов, можно поддерживать устройство в идеальном состоянии, не тратя кучу времени и средств.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Как не дать грязи поглотить вашу духовку

Если вы часто готовите жирные блюда, то столкнетесь с одной проблемой — жир, растительное масло и молочные продукты, которые оседают на стенках и стекле духовки. Это не только портит внешний вид устройства, но и может вызвать неприятные запахи. Если сразу не уделить внимания очистке, последствия будут только хуже. Но не переживайте — я поделюсь несколькими простыми, но эффективными советами.

Раннее вмешательство — залог успеха

Лучший способ избежать проблем в будущем — чистить духовку сразу после каждого использования, особенно после жарки с жиром. Даже если кажется, что грязи почти нет, стоит хотя бы протереть внутренности влажной тряпкой. Это займет всего пару минут, но поможет вам избежать накопления грязи.

Шаг за шагом: как чистить тостер-духовку

  1. Остудите духовку. Подождите, пока она остынет. Лучше всего насладиться ужином, а уже потом взяться за уборку.
  2. Снимите подставки и поддоны. Под духовкой часто скрывается поддон для крошек — не забудьте его вытащить. Уберите мусор и промойте его, если нужно. Также не забывайте о полках — жир может разлетаться неожиданным образом, особенно если в духовке есть конвекционный вентилятор. Если нужно, замочите их в мыльной воде.
  3. Протрите поверхность духовки. Теперь, когда все съемные части чисты, займитесь внутренними стенками. Влажная тряпка или губка — это всё, что вам нужно. Обратите особое внимание на стекло дверцы: оно часто собирает жир и крошки.

Что НЕ стоит делать

Не используйте агрессивные химикаты или острые предметы для очистки, чтобы не повредить поверхность духовки. Например, не пытайтесь царапать нагревательные элементы ногтем — это может привести к поломке.

С этим простым руководством, вы сможете поддерживать свою духовку в идеальном состоянии, не тратя много времени и усилий. Важно делать это регулярно, и тогда даже после частого использования она будет служить долго и не терять своей красоты.

Уточнения

То́стер (англ. toaster) — устройство с питанием от электросети, предназначенное для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба (тостов).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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