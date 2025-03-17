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Хотите стильный декор? Картонные трубки — ваш новый дизайнерский секрет

1:58
Недвижимость

Что делать с картонными трубками, оставшимися после того, как закончилась кухонная бумага? Вместо того, чтобы выбрасывать их, попробуйте превратить эти простые предметы в стильные и полезные элементы декора для вашего дома. Это не только интересный проект для любителей "сделай сам", но и отличная идея для создания уникальных подстаканников для стола.

Картон
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картон

В последнее время все больше людей увлекаются рукоделием, и именно такие проекты, как этот, позволяют экономить деньги, а также делать украшения для дома своими руками. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие аксессуары, можно использовать простые материалы, которые уже есть под рукой, и сделать их полезными.

Что потребуется для создания подстаканников:

  • Картонные трубки от кухонной бумаги
  • Ножницы
  • Акриловая краска (по желанию, для яркости)
  • Немного времени и творческого подхода

Шаги для создания подстаканников:

  • Режем картон: возьмите картонную трубку и разрежьте её на несколько одинаковых частей, каждая из которых будет служить подстаканником. Высота каждой части должна составлять около 1-2 см.
  • Покраска: после того как вы разрезали трубки, можно приступить к украшению. Используйте акриловую краску, чтобы придать подстаканникам яркие или абстрактные цвета. Это позволит сделать подстаканники не только функциональными, но и стильными.
  • Ожидание высыхания: после того как краска высохнет, вы сможете поставить готовые подстаканники на стол, где они будут радовать глаз и защищать поверхность от следов воды или температуры.

Этот простой и креативный способ переработки поможет не только сохранить картонные трубки, но и сделать ваш интерьер уникальным. Такой подход позволит вам не только развить творческое начало, но и поощрить использование материалов повторно.

Уточнения

Карто́н (фр. carton от итал. cartonecarta «бумага») — вид плотной бумаги.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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