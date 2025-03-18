Как сделать пожелтевший тюль снова белоснежным? Этот метод вас удивит

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эффектные тюлевые занавески со временем теряют свою белизну, приобретая серый или желтоватый оттенок. Причина — пыль, особенности ткани и постоянное воздействие солнечного света. К счастью, есть проверенный метод, который вернёт тюлю безупречный вид без лишних затрат.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Занавески

Как правильно отбелить тюль

Шаг 1. Подготовка раствора

Налейте в объёмный таз тёплую воду.

Добавьте несколько ложек стирального порошка (подойдёт обычный или отбеливающий).

Добавьте несколько ложек соли и тщательно размешайте.

Шаг 2. Раствор с зелёнкой

В 250 мл воды добавьте 10 капель зелёнки.

Тщательно перемешайте и оставьте на 5 минут, затем повторно размешайте.

Влейте этот раствор в таз с основной смесью.

Шаг 3. Замачивание

Поместите тюль в приготовленный раствор.

Оставьте на 4 часа.

Шаг 4. Полоскание и стирка

Прополощите занавески в чистой воде.

При необходимости дополнительно постирайте в стиральной машине на деликатном режиме.

Почему этот метод работает

Соль усиливает эффект стирки и смягчает воду.

Зелёнка устраняет желтизну и придаёт ткани свежий белый оттенок.

Стиральный порошок удаляет загрязнения и освежает текстиль.

Этот метод отлично подходит для отбеливания тюли без использования агрессивной химии. Простая процедура вернёт занавескам чистоту и свежесть, а ткань будет выглядеть так, будто её только что купили!

Уточнения

Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.