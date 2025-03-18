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Как сделать пожелтевший тюль снова белоснежным? Этот метод вас удивит

1:41
Недвижимость

Эффектные тюлевые занавески со временем теряют свою белизну, приобретая серый или желтоватый оттенок. Причина — пыль, особенности ткани и постоянное воздействие солнечного света. К счастью, есть проверенный метод, который вернёт тюлю безупречный вид без лишних затрат.

Занавески
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Занавески

Как правильно отбелить тюль

Шаг 1. Подготовка раствора

  • Налейте в объёмный таз тёплую воду.
  • Добавьте несколько ложек стирального порошка (подойдёт обычный или отбеливающий).
  • Добавьте несколько ложек соли и тщательно размешайте.

Шаг 2. Раствор с зелёнкой

  • В 250 мл воды добавьте 10 капель зелёнки.
  • Тщательно перемешайте и оставьте на 5 минут, затем повторно размешайте.
  • Влейте этот раствор в таз с основной смесью.

Шаг 3. Замачивание

  • Поместите тюль в приготовленный раствор.
  • Оставьте на 4 часа.

Шаг 4. Полоскание и стирка

  • Прополощите занавески в чистой воде.
  • При необходимости дополнительно постирайте в стиральной машине на деликатном режиме.

Почему этот метод работает

  • Соль усиливает эффект стирки и смягчает воду.
  • Зелёнка устраняет желтизну и придаёт ткани свежий белый оттенок.
  • Стиральный порошок удаляет загрязнения и освежает текстиль.

Этот метод отлично подходит для отбеливания тюли без использования агрессивной химии. Простая процедура вернёт занавескам чистоту и свежесть, а ткань будет выглядеть так, будто её только что купили!

Уточнения

Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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