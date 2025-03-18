Как сделать пожелтевший тюль снова белоснежным? Этот метод вас удивит

Эффектные тюлевые занавески со временем теряют свою белизну, приобретая серый или желтоватый оттенок. Причина — пыль, особенности ткани и постоянное воздействие солнечного света. К счастью, есть проверенный метод, который вернёт тюлю безупречный вид без лишних затрат.
Шаг 1. Подготовка раствора
Шаг 2. Раствор с зелёнкой
Шаг 3. Замачивание
Шаг 4. Полоскание и стирка
Этот метод отлично подходит для отбеливания тюли без использования агрессивной химии. Простая процедура вернёт занавескам чистоту и свежесть, а ткань будет выглядеть так, будто её только что купили!
Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).
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