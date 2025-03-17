Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых прочных кузовов легковых автомобилей СССР
Москва требует ответов: кто отправляет бойцов в Россию
Сражение за дорогу смерти: российская армия берет под контроль ключевой маршрут
Возмездие: экс-президенту Грузии Саакашвили вынесен четвертый приговор
Хотите стильный декор? Картонные трубки — ваш новый дизайнерский секрет
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Натуральное удобрение своими руками: превращаем опилки в источник питания
Какие обувные тренды отправляются на покой? Читай, чтобы не ошибиться
Бойцовские породы собак, которые могут напасть на хозяина — будьте осторожны

Новый проект или старое желание? Почему Хизер и Терри Дуброу отдают свой рай за 25 миллионов долларов

2:42
Недвижимость

Мама из "Настоящих домохозяек округа Ориндж" Хизер Дуброу и ее муж, доктор Терри Дуброу, решили расстаться с невероятным особняком в Беверли-Хиллз, продав его за 25 миллионов долларов. Эта сумма на 9 миллионов больше, чем они заплатили за него в 2023 году. Листинг на продажу ведет агент Джош Альтман, один из самых известных агентов по недвижимости в Лос-Анджелесе.

Особняк
Фото: geograph.org.uk by Bob Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Особняк

"Я не знаю, где еще можно купить 8 акров земли на вершине Беверли-Хиллз по такой цене", — говорит Джош.

Почему Дуброу решились на продажу

Ответ довольно прост. Дети Хизер и Терри выросли. Старшие, Макс и Ник, уже учатся в колледже, а младшая, Кэт, вскоре закончит среднюю школу. Когда Кэт тоже уедет в университет, в доме останется только младший сын Эйс. Ситуация изменится, и пара решила, что настало время для нового этапа в жизни.

Джош Альтман объясняет, что Хизер и Терри предпочитают жизнь в более компактных условиях и все чаще думают о будущем, в котором их жизнь будет сосредоточена только на них двоих.

Роскошь и масштаб

Особняк в Беверли-Хиллз, который они продали, известен как "90201 Дуброу" и имеет площадь 9000 квадратных футов. В нем 5 спален, 9 ванных комнат, бассейн, джакузи и кухня на открытом воздухе. Также есть теннисный корт и два впечатляющих лестничных марша. С его террасы открывается захватывающий вид на горизонт Лос-Анджелеса.

Этот дом стал известен поклонникам благодаря участию в шоу MDLLA. Хизер и Джош Альтман осматривали поместье в 15-м сезоне, а сам агент заявил, что это "идеальное место для Дуброу".

История покупки

Хизер рассказала, что они купили этот дом за 16 миллионов долларов, после того как продали свою предыдущую резиденцию в Кристал-Коув. Дом требовал ремонта, и Хизер пообещала, что на его улучшения будет потрачено много денег. В первую очередь они сосредоточились на ремонте гостевого дома, благоустройстве территории и создании домашнего кинотеатра.

"Этот дом мы собираемся снести до основания", — призналась Хизер, добавив, что изначально они рассчитывали потратить на все около 32 миллионов долларов, но в итоге в дом привнесли только несколько новых элементов, прежде чем решились на продажу.

Уточнения

Особня́к — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ
Военные новости
Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев Дмитрий Плотников G7 бушует в цирке геополитики: клоуны, акробаты и несмешные санкции Юрий Бочаров Азербайджан отказался от ультиматума России по крушению AZAL. Почему найдено лучшее решение? Любовь Степушова
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Последние материалы
Москва требует ответов: кто отправляет бойцов в Россию
Сражение за дорогу смерти: российская армия берет под контроль ключевой маршрут
Возмездие: экс-президенту Грузии Саакашвили вынесен четвертый приговор
Хотите стильный декор? Картонные трубки — ваш новый дизайнерский секрет
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев
Натуральное удобрение своими руками: превращаем опилки в источник питания
Новый проект или старое желание? Почему Хизер и Терри Дуброу отдают свой рай за 25 миллионов долларов
Какие обувные тренды отправляются на покой? Читай, чтобы не ошибиться
Бойцовские породы собак, которые могут напасть на хозяина — будьте осторожны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.