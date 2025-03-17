Новый проект или старое желание? Почему Хизер и Терри Дуброу отдают свой рай за 25 миллионов долларов

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мама из "Настоящих домохозяек округа Ориндж" Хизер Дуброу и ее муж, доктор Терри Дуброу, решили расстаться с невероятным особняком в Беверли-Хиллз, продав его за 25 миллионов долларов. Эта сумма на 9 миллионов больше, чем они заплатили за него в 2023 году. Листинг на продажу ведет агент Джош Альтман, один из самых известных агентов по недвижимости в Лос-Анджелесе.

Фото: geograph.org.uk by Bob Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Особняк

"Я не знаю, где еще можно купить 8 акров земли на вершине Беверли-Хиллз по такой цене", — говорит Джош.

Почему Дуброу решились на продажу

Ответ довольно прост. Дети Хизер и Терри выросли. Старшие, Макс и Ник, уже учатся в колледже, а младшая, Кэт, вскоре закончит среднюю школу. Когда Кэт тоже уедет в университет, в доме останется только младший сын Эйс. Ситуация изменится, и пара решила, что настало время для нового этапа в жизни.

Джош Альтман объясняет, что Хизер и Терри предпочитают жизнь в более компактных условиях и все чаще думают о будущем, в котором их жизнь будет сосредоточена только на них двоих.

Роскошь и масштаб

Особняк в Беверли-Хиллз, который они продали, известен как "90201 Дуброу" и имеет площадь 9000 квадратных футов. В нем 5 спален, 9 ванных комнат, бассейн, джакузи и кухня на открытом воздухе. Также есть теннисный корт и два впечатляющих лестничных марша. С его террасы открывается захватывающий вид на горизонт Лос-Анджелеса.

Этот дом стал известен поклонникам благодаря участию в шоу MDLLA. Хизер и Джош Альтман осматривали поместье в 15-м сезоне, а сам агент заявил, что это "идеальное место для Дуброу".

История покупки

Хизер рассказала, что они купили этот дом за 16 миллионов долларов, после того как продали свою предыдущую резиденцию в Кристал-Коув. Дом требовал ремонта, и Хизер пообещала, что на его улучшения будет потрачено много денег. В первую очередь они сосредоточились на ремонте гостевого дома, благоустройстве территории и создании домашнего кинотеатра.

"Этот дом мы собираемся снести до основания", — призналась Хизер, добавив, что изначально они рассчитывали потратить на все около 32 миллионов долларов, но в итоге в дом привнесли только несколько новых элементов, прежде чем решились на продажу.

Уточнения

Особня́к — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.



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