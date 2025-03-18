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Пожелтел подоконник? 3 простых способа вернуть ему белоснежный вид

Недвижимость

Пластиковые подоконники удобны и долговечны, но со временем могут пожелтеть и покрыться налётом. Вернуть им чистоту можно с помощью бытовой химии, но есть и более доступные способы, которые помогут справиться с загрязнениями без лишних расходов.

Окно
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Окно

1. Уксус и вода: простое решение от желтизны

Уксус отлично растворяет налёт и удаляет пятна, при этом не повреждая пластик.

Как приготовить раствор:

  • Смешайте уксус и воду в равных пропорциях.
  • Нанесите мягкой губкой или тканью на поверхность.
  • Оставьте на несколько минут, затем смойте водой.

Метод можно повторять несколько раз, пока подоконник не приобретёт первоначальный вид.

2. Сода и перекись водорода: мощная отбеливающая паста

Этот способ помогает не только осветлить пластик, но и удалить более стойкие загрязнения.

Как сделать пасту:

  • Смешайте соду с перекисью водорода до состояния густой массы.
  • Нанесите на пожелтевшие участки и оставьте на 10-15 минут.
  • Затем смойте тёплой водой и протрите сухой тканью.

Этот метод отлично подходит для устранения стойких пятен и глубокого налёта.

3. Специальные чистящие средства

Если народные методы не дали нужного эффекта, можно воспользоваться специальными средствами для пластика. Они работают быстрее, но важно внимательно читать инструкцию, чтобы не повредить поверхность.

Сохранить белизну пластикового подоконника проще, чем кажется. Использование уксуса, соды и перекиси водорода — это дешёвый и безопасный способ, а специальные средства помогут справиться с самыми сложными загрязнениями.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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