Пожелтел подоконник? 3 простых способа вернуть ему белоснежный вид

Пластиковые подоконники удобны и долговечны, но со временем могут пожелтеть и покрыться налётом. Вернуть им чистоту можно с помощью бытовой химии, но есть и более доступные способы, которые помогут справиться с загрязнениями без лишних расходов.
Уксус отлично растворяет налёт и удаляет пятна, при этом не повреждая пластик.
Как приготовить раствор:
Метод можно повторять несколько раз, пока подоконник не приобретёт первоначальный вид.
Этот способ помогает не только осветлить пластик, но и удалить более стойкие загрязнения.
Как сделать пасту:
Этот метод отлично подходит для устранения стойких пятен и глубокого налёта.
Если народные методы не дали нужного эффекта, можно воспользоваться специальными средствами для пластика. Они работают быстрее, но важно внимательно читать инструкцию, чтобы не повредить поверхность.
Сохранить белизну пластикового подоконника проще, чем кажется. Использование уксуса, соды и перекиси водорода — это дешёвый и безопасный способ, а специальные средства помогут справиться с самыми сложными загрязнениями.
Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).
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