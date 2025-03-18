Вы тоже так делаете? Эти средства разрушают пластиковые окна

Пластиковые окна не требуют сложного ухода, но регулярная чистка всё же необходима. Однако важно помнить: не все средства подходят для мытья пластика. Некоторые из них могут нанести серьёзный вред, испортив внешний вид и даже сократив срок службы окон.
Любимое многими хозяйками средство категорически нельзя применять для чистки пластиковых окон. Даже в разбавленном виде "Белизна" разрушает верхний слой пластика, вызывая его помутнение и образование микропор. Со временем эти микропоры заполняются пылью и грязью, и окно теряет свой первоначальный вид.
Исключение: только если окна сделаны из хлоростойкого пластика, но это встречается крайне редко.
Использование чистящих порошков, жёстких губок и металлических щёток приводит к появлению царапин, в которых затем скапливается грязь.
Эти агрессивные вещества могут разъесть пластик или оставить матовые пятна на поверхности.
Они могут вызвать пожелтение и структурное повреждение пластика, а также повредить резиновые уплотнители.
Чтобы пластиковые окна оставались чистыми и сохраняли свой первоначальный вид, избегайте агрессивных средств и жёстких абразивов. Выбирайте мягкие чистящие составы и салфетки, тогда ваши окна прослужат долгие годы без потери эстетики.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
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