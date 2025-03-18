Вы тоже так делаете? Эти средства разрушают пластиковые окна

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пластиковые окна не требуют сложного ухода, но регулярная чистка всё же необходима. Однако важно помнить: не все средства подходят для мытья пластика. Некоторые из них могут нанести серьёзный вред, испортив внешний вид и даже сократив срок службы окон.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мытьё окон

Что нельзя использовать для мытья пластиковых окон

1. "Белизна" и другие хлорсодержащие средства

Любимое многими хозяйками средство категорически нельзя применять для чистки пластиковых окон. Даже в разбавленном виде "Белизна" разрушает верхний слой пластика, вызывая его помутнение и образование микропор. Со временем эти микропоры заполняются пылью и грязью, и окно теряет свой первоначальный вид.

Исключение: только если окна сделаны из хлоростойкого пластика, но это встречается крайне редко.

2. Жёсткие абразивы и порошки

Использование чистящих порошков, жёстких губок и металлических щёток приводит к появлению царапин, в которых затем скапливается грязь.

3. Спирт, бензин, растворители

Эти агрессивные вещества могут разъесть пластик или оставить матовые пятна на поверхности.

4. Средства с кислотами, насыщенными щелочами

Они могут вызвать пожелтение и структурное повреждение пластика, а также повредить резиновые уплотнители.

Как правильно чистить пластиковые окна?

Используйте мягкую губку или салфетку из микрофибры.

Подойдут мыльный раствор или средство для мытья посуды.

Можно использовать растворённую в воде соду (не в сухом виде!).

Для стёкол подойдёт специальное средство без аммиака.

Чтобы пластиковые окна оставались чистыми и сохраняли свой первоначальный вид, избегайте агрессивных средств и жёстких абразивов. Выбирайте мягкие чистящие составы и салфетки, тогда ваши окна прослужат долгие годы без потери эстетики.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.



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