Хозяйки негодуют: посуда портится, а причина кроется в посудомойке

Посудомоечная машина — это незаменимый помощник, который экономит время и силы. Однако не вся кухонная утварь выдерживает интенсивное воздействие воды, температуры и чистящих средств. Некоторые предметы могут испортиться или повредить сам прибор.
Регулярное мытьё сковородок и кастрюль с антипригарным покрытием в посудомойке может привести к его разрушению. Если производитель указывает, что такая посуда подходит для машинной мойки, можно делать это, но лучше использовать деликатный режим.
Алюминий чувствителен к воде и моющим средствам. После мытья в посудомойке он тускнеет, покрывается пятнами и может поцарапаться.
Чугун требует особого ухода — его нельзя замачивать и мыть с агрессивными чистящими средствами. В посудомойке разрушается защитный масляный слой, из-за чего посуда начинает ржаветь.
Лопатки, разделочные доски, ложки и другая деревянная утварь могут растрескаться под воздействием высокой температуры и химии.
Ножи и тёрки не только тупятся после машинной мойки, но и могут повредить внутренние элементы посудомоечной машины, такие как решётки и разбрызгиватели.
Посудомоечная машина значительно облегчает уборку, но важно помнить, какие предметы требуют бережного ручного мытья. Это продлит срок их службы и поможет избежать неприятных последствий.
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.
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