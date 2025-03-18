Хозяйки негодуют: посуда портится, а причина кроется в посудомойке

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Посудомоечная машина — это незаменимый помощник, который экономит время и силы. Однако не вся кухонная утварь выдерживает интенсивное воздействие воды, температуры и чистящих средств. Некоторые предметы могут испортиться или повредить сам прибор.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посудомоечная машина

Что нельзя мыть в посудомоечной машине?

1. Посуда с антипригарным покрытием

Регулярное мытьё сковородок и кастрюль с антипригарным покрытием в посудомойке может привести к его разрушению. Если производитель указывает, что такая посуда подходит для машинной мойки, можно делать это, но лучше использовать деликатный режим.

2. Алюминиевая посуда

Алюминий чувствителен к воде и моющим средствам. После мытья в посудомойке он тускнеет, покрывается пятнами и может поцарапаться.

3. Чугунная посуда

Чугун требует особого ухода — его нельзя замачивать и мыть с агрессивными чистящими средствами. В посудомойке разрушается защитный масляный слой, из-за чего посуда начинает ржаветь.

4. Деревянные изделия

Лопатки, разделочные доски, ложки и другая деревянная утварь могут растрескаться под воздействием высокой температуры и химии.

5. Острые кухонные инструменты

Ножи и тёрки не только тупятся после машинной мойки, но и могут повредить внутренние элементы посудомоечной машины, такие как решётки и разбрызгиватели.

Посудомоечная машина значительно облегчает уборку, но важно помнить, какие предметы требуют бережного ручного мытья. Это продлит срок их службы и поможет избежать неприятных последствий.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.



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