Плита, духовка, посуда: одно средство, которое очистит всё

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Опытные хозяйки знают, что для эффективной уборки вовсе не обязательно тратить деньги на дорогие чистящие средства. Простая комбинация соды и геля для посуды отлично справляется с жиром, грязью и налётом на посуде и кухонных поверхностях. Но чтобы смесь работала максимально эффективно, важно правильно её приготовить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка чайника

Как правильно смешивать соду и гель?

Если просто добавить соду в гель, особого эффекта не будет. Для создания действительно мощного чистящего состава нужно соблюдать несколько шагов:

В большую миску налейте 200 мл горячей воды. Добавьте 1 столовую ложку соды и тщательно размешайте до полного растворения. Оставьте раствор на 5 минут, чтобы сода активизировалась. Влейте 200 мл геля для посуды, перемешайте до однородности. Перелейте готовое средство в удобную ёмкость.

Для чего можно использовать это средство?

Мойка посуды — удаляет жир даже с самых грязных тарелок, чашек, кастрюль и сковородок.

— удаляет жир даже с самых грязных тарелок, чашек, кастрюль и сковородок. Чистка газовой плиты — легко справляется с нагаром, жиром и загрязнениями на решётках, ручках и конфорках.

— легко справляется с нагаром, жиром и загрязнениями на решётках, ручках и конфорках. Очистка духовки — смесь отлично удаляет жирные пятна и застарелые загрязнения.

Приятный бонус: использовать можно даже самый бюджетный гель для посуды — сода сделает его в разы эффективнее!

Сода и гель для посуды — это доступный и экологичный способ поддерживать чистоту на кухне. Смесь легко готовится, не требует дорогостоящих ингредиентов и подходит для множества задач. Теперь уборка станет быстрее и эффективнее!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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