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Опасная ошибка: почему нельзя мыть этими средствами технику и плиту

1:55
Недвижимость

Некоторые хозяйки считают, что средство для мытья окон — универсальный помощник в уборке. Однако это далеко не так. Использование этого продукта на некоторых поверхностях может не только оставить пятна, но и серьезно их повредить.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Экраны телевизоров, ноутбуков и смартфонов

Средство для мытья окон действительно помогает удалить пыль и отпечатки пальцев с экранов, но в его составе часто содержатся аммиак и спирт, которые могут:

  • Повредить антибликовое покрытие, сделав изображение мутным.
  • Разъесть жидкокристаллические дисплеи и вызвать появление пятен.

Чем заменить: Используйте специальные средства для экранов и салфетки из микрофибры.

Нержавеющая сталь

Мойка, холодильник, плита — поверхность из нержавеющей стали может покрыться коррозией, если использовать средство для окон. Аммиак в составе вызывает окисление и появление разводов.

Чем заменить: Для удаления загрязнений лучше использовать раствор из средства для мытья посуды и тёплой воды.

Стеклянные варочные панели

После обработки варочной панели средством для окон на стеклокерамике могут появиться полосы и пятна, которые уже не получится удалить.

Чем заменить:

  1. Распылите на поверхность 9%-ный белый уксус.
  2. Посыпьте плиту тонким слоем соды.
  3. Накройте тканью, смоченной в горячей воде, и оставьте на 15 минут.
  4. Протрите поверхность салфеткой из микрофибры.

Средство для окон эффективно для стекол и зеркал, но на других поверхностях оно может испортить внешний вид, вызвать коррозию и даже повредить электронику. Чтобы сохранить технику и мебель в идеальном состоянии, лучше выбирать специализированные средства или безопасные натуральные альтернативы.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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