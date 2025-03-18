Опасная ошибка: почему нельзя мыть этими средствами технику и плиту

Некоторые хозяйки считают, что средство для мытья окон — универсальный помощник в уборке. Однако это далеко не так. Использование этого продукта на некоторых поверхностях может не только оставить пятна, но и серьезно их повредить.
Средство для мытья окон действительно помогает удалить пыль и отпечатки пальцев с экранов, но в его составе часто содержатся аммиак и спирт, которые могут:
Чем заменить: Используйте специальные средства для экранов и салфетки из микрофибры.
Мойка, холодильник, плита — поверхность из нержавеющей стали может покрыться коррозией, если использовать средство для окон. Аммиак в составе вызывает окисление и появление разводов.
Чем заменить: Для удаления загрязнений лучше использовать раствор из средства для мытья посуды и тёплой воды.
После обработки варочной панели средством для окон на стеклокерамике могут появиться полосы и пятна, которые уже не получится удалить.
Чем заменить:
Средство для окон эффективно для стекол и зеркал, но на других поверхностях оно может испортить внешний вид, вызвать коррозию и даже повредить электронику. Чтобы сохранить технику и мебель в идеальном состоянии, лучше выбирать специализированные средства или безопасные натуральные альтернативы.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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