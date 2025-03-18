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Простая смесь, которая избавит унитаз от грязи и налёта за считанные минуты

2:38
Недвижимость

Чистота в ванной комнате — это не только приятный внешний вид, но и забота о здоровье всей семьи. Однако даже самые аккуратные хозяева сталкиваются с известковым налётом и загрязнениями на унитазе и в сливном бачке. Хорошая новость в том, что решить эту проблему можно без дорогих химических средств, используя простые и доступные ингредиенты, которые есть в каждом доме.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Пищевая соль против загрязнений

Один из самых бюджетных способов очистки — обычная пищевая соль. Достаточно нанести 5 столовых ложек соли на внутреннюю поверхность унитаза и оставить на несколько часов или на ночь. Затем тщательно почистите поверхность ёршиком и смойте водой. Этот метод не только устраняет загрязнения, но и помогает предотвратить появление новых.

Лимонная кислота для борьбы с налётом

Если у вас образовался стойкий известковый налёт, поможет лимонная кислота. Растворите 2 чайные ложки кислоты в 200 мл тёплой воды и залейте смесь в унитаз. Оставьте на 30 минут, после чего почистите поверхность ёршиком и смойте. Лимонная кислота эффективно разъедает налёт и дезинфицирует поверхность.

Сода и уксус — мощное очищающее сочетание

Комбинация уксуса и соды отлично справляется даже с въевшимися загрязнениями. Для этого:

  1. Влейте стакан уксуса в унитаз.
  2. Добавьте полстакана соды.
  3. Дождитесь реакции (появится пена) и сразу почистите поверхность ёршиком.
  4. Смойте водой.

Как очистить сливной бачок?

Сливной бачок также нуждается в уходе, так как внутри него накапливаются известковый налёт и микробы. Очистить его можно с помощью:

  • Лимонной кислоты - растворите 2 пакетика в горячей воде, залейте в бачок и оставьте на 1 час, затем спустите воду.
  • Уксуса — добавьте стакан уксуса, подождите 40-50 минут, затем смойте.

Эти методы не только очищают бачок, но и предотвращают образование налёта.

Почему эти способы работают?

Использование соли, лимонной кислоты, уксуса и соды — это не только доступный, но и экологически безопасный способ уборки. В отличие от химических чистящих средств, они не содержат агрессивных компонентов и не вредят окружающей среде.

Следуя этим рекомендациям, можно легко поддерживать чистоту унитаза и сливного бачка без лишних затрат!

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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