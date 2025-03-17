Какие вещи выдают отсутствие вкуса? Дизайнеры советуют их избегать

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гости всегда оценивают вкус хозяина по тому, как оформлено его жильё. Одни детали делают интерьер стильным и уютным, другие — наоборот, создают ощущение безвкусицы и хаоса. Какие вещи портят даже самый дорогой ремонт и делают квартиру менее привлекательной?

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

1. Искусственные цветы — главный враг уюта

Даже в роскошном дворце пластмассовые цветы выглядят дешево и неестественно. Интерьерные правила позволяют живые растения, но искусственная флора делает пространство безжизненным и устаревшим.

2. Дешёвые вазы и цветочные горшки

Хозяева часто пытаются украсить интерьер бюджетными вазами и горшками, но такие детали редко выглядят благородно. В дешёвой пластиковой вазе даже самый красивый букет будет смотреться нелепо.

3. Сувениры и статуэтки из туристических лавок

Магнитики, статуэтки и декоративные тарелки выглядят красиво только на прилавке. В интерьере они превращают квартиру в пёструю экспозицию. Исключение — если квартира оформлена в этническом стиле и такие элементы действительно вписываются в концепцию.

Как сделать интерьер стильным?

Используйте живые растения вместо пластика.

Выбирайте минималистичные вазы и кашпо из натуральных материалов.

Добавляйте в интерьер персональные акценты, а не случайные сувениры.

Стиль — это не количество декора, а умение правильно его подбирать.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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