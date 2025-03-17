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Как обновить дачу без ремонта? 5 простых и бюджетных идей

1:56
Недвижимость

Лето — идеальное время для обновления дачного интерьера. Не обязательно тратить огромные суммы, чтобы освежить обстановку и сделать дом более уютным. Достаточно нескольких бюджетных решений, которые изменят атмосферу без особых затрат.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

1. Уборка — быстрый способ преобразить пространство

Чистый дом всегда выглядит опрятнее и уютнее. Проведите генеральную уборку, вымойте окна, разберите вещи и избавьтесь от ненужного хлама. Свежий воздух, порядок и чистота сразу сделают пространство более комфортным.

2. Легкие шторы или жалюзи для летнего настроения

Плотные и тёмные шторы утяжеляют интерьер, особенно в тёплый сезон. Замените их на лёгкие льняные или хлопковые занавески. Если хочется чего-то практичного, можно установить жалюзи — они добавят современный акцент.

3. Текстиль: пледы, покрывала, подушки

Обновление текстиля — самый бюджетный способ изменить интерьер. Натуральные льняные накидки, новые декоративные подушки или яркие пледы сделают обстановку более тёплой и стильной.

4. Перестановка мебели — интерьер без вложений

Просто переставьте мебель, чтобы создать новое ощущение пространства. Иногда даже небольшие изменения, вроде переноса кресла к окну или перестановки стола, могут дать ощущение обновлённого интерьера.

5. Декор с деревенским шармом

На даче отлично смотрятся хендмейд-изделия, предметы с этническим колоритом, плетёные корзинки, свечи, деревянные украшения и светильники. Используйте натуральные материалы — солому, ротанг, хлопок, шерсть. Это создаст тепло и уют без лишних затрат.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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