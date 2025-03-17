Роскошь или безвкусица? Дорогие ошибки в интерьере, которых лучше избегать

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда владельцы квартир стремятся добавить в интерьер "статусные" детали, которые якобы придают жилищу роскошный вид. Но даже дорогие элементы могут свести на нет весь дизайнерский замысел. Что стоит убрать из квартиры, чтобы она не выглядела безвкусно?

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира

1. Арки, колонны и лепнина: музейный эффект

Мода на арки, колонны и лепнину в обычных квартирах уже давно устарела. Даже просторные апартаменты они превращают в музей или оперный театр, а в небольших помещениях и вовсе выглядят неуместно и громоздко.

2. Бархатная отделка: больше не роскошь

Бархатная мебель и сложный декор с множеством деталей смотрятся эффектно только в больших залах и особняках. В стандартной квартире такие элементы "съедают" пространство и со временем начинают раздражать.

3. Зеркала в избытке: квартира-гардеробная

Зеркала действительно могут визуально увеличить пространство, но их должно быть в меру. Если увлечься этим приемом, можно превратить квартиру в торговый центр или примерочную.

4. Ламбрекены: привет из прошлого

Когда-то сложные драпированные ламбрекены считались признаком элегантности. Сегодня они скорее перегружают интерьер и делают комнату устаревшей. Лучше заменить их на легкие однотонные шторы, которые добавят света и уюта.

5. Много декоративных ваз: хаос вместо стиля

Подобрать декоративные вазы под стиль квартиры — задача не из легких. Если их слишком много, да еще и с искусственными цветами, интерьер превращается в бабушкин склад сувениров. Вместо этого лучше поставить несколько стильных стеклянных ваз с живыми цветами.

Главное правило стильного интерьера

Дорогие предметы не гарантируют вкуса. Если есть сомнения, лучше пригласить дизайнера или ориентироваться на минималистичные и универсальные решения.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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