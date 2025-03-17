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Экономия на ремонте без потерь: 5 рабочих способов снизить затраты

2:01
Недвижимость

Говорят, дешевый ремонт — это миф. Но опытные мастера знают: сэкономить можно, если делать это с умом. Главное — не покупать самые дешевые материалы, а выбирать качественные альтернативы, которые прослужат долго.

Покраска стен
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

1. Как сэкономить на напольных покрытиях?

  • Вместо дорогого паркета — инженерная доска. Она выглядит так же благородно, но стоит в 2-3 раза дешевле.
  • Для кухни и прихожей выбирайте керамогранит с текстурой дерева — он не боится влаги и царапин.
  • Ламинат — отличный вариант, но только 31-33 класса, от 8 мм толщиной.
  • Остатки коллекций в строительных гипермаркетах — часто продаются со скидкой до 50%.

2. Чем заменить дорогие обои и штукатурку?

  • Окраска стен дешевле обоев, если поверхность ровная. Выбирайте моющиеся составы — не придется перекрашивать каждый год.
  • Флизелиновые обои под покраску — бюджетное решение: можно менять цвет интерьера без лишних затрат.
  • Декоративную штукатурку заменит обычная гипсовая смесь. Нанесите её фактурным валиком, покрасьте — эффект тот же, а цена ниже.

3. Как не переплатить за межкомнатные двери?

  • Дешевые картонные двери — плохая идея: быстро теряют вид, не спасают от шума.
  • Оптимальный вариант — МДФ с экошпоном: выглядят стильно, служат до 10 лет.
  • Еще дешевле — деревянные двери без отделки. Их можно покрасить самостоятельно, получив стильный вариант за небольшие деньги.

4. Главное правило экономного ремонта

Сравнивайте цены в разных магазинах, ищите акции, скидки, распродажи. Не покупайте дешевые, но некачественные материалы — их придется менять уже через год.

Ремонт с умом = экономия без потерь!

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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