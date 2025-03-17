Эти цвета делают ванную просторнее, но без эффекта больницы

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие считают, что белый цвет — лучший вариант для маленькой ванной. Он якобы расширяет пространство, делая его светлее и просторнее. Но на деле белоснежная ванная превращается в холодную больничную зону — без уюта, тепла и индивидуальности.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Хуже того, белый беспощаден к пятнам, пыли и даже малейшим дефектам плитки. Но выход есть! Существуют альтернативные оттенки, которые визуально увеличивают пространство, сохраняя уют.

Как создать просторную ванную без белых стен?

1. Теплые нейтральные тона

Замените холодный белый на бежевый с розовым подтоном. Этот оттенок отражает свет не хуже, но делает помещение уютнее — как лучи солнца на рассвете.

2. Матовая поверхность вместо глянца

Глянцевая плитка создаёт блики, дробя пространство, а матовая — наоборот, "размывает" границы, создавая цельный образ.

3. Игра с контрастом

Попробуйте сочетание цвета слоновой кости на стенах и крупной серой плитки на полу. Это создаст глубину, отвлекая внимание от скромных размеров ванной.

4. Морская свежесть без холода

Если хочется ощущение чистоты, но без стерильности, выберите приглушённый аквамарин или цвет мокрого песка вместо ярко-синего. Они ассоциируются с водой и свежестью, но не делают помещение холодным.

5. Тёмный потолок — неожиданное решение

Глубокий серый или шоколадный потолок зрительно поднимет высоту, если стены светлые. Глаз воспринимает границу между контрастными плоскостями как новую точку отсчёта.

6. Цветная сантехника

Зачем ограничиваться белым? Медные смесители, терракотовая раковина или оливковая ванна превращают компактное помещение в стильную зону отдыха.

7. Аксессуары как цветовой акцент

Если страшно отходить от классики, добавьте горчичные полотенца, деревянные коврики, бутылочки для геля цвета хаки. Они оживят интерьер, но не перегрузят пространство.

8. Фактуры вместо монотонности

Белый цвет работает только в сочетании с фактурами: рельефная плитка, грубое дерево, гладкий гипсокартон. Они создают глубину и объём даже при ограниченной палитре.

9. Серо-голубой вместо белого

Этот оттенок отражает свет, маскирует пятна и создаёт ощущение воздуха, а не воды в ванной. Это идеальный компромисс между светлотой и уютом.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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