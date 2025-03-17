Эти цвета делают ванную просторнее, но без эффекта больницы

Многие считают, что белый цвет — лучший вариант для маленькой ванной. Он якобы расширяет пространство, делая его светлее и просторнее. Но на деле белоснежная ванная превращается в холодную больничную зону — без уюта, тепла и индивидуальности.
Хуже того, белый беспощаден к пятнам, пыли и даже малейшим дефектам плитки. Но выход есть! Существуют альтернативные оттенки, которые визуально увеличивают пространство, сохраняя уют.
Замените холодный белый на бежевый с розовым подтоном. Этот оттенок отражает свет не хуже, но делает помещение уютнее — как лучи солнца на рассвете.
Глянцевая плитка создаёт блики, дробя пространство, а матовая — наоборот, "размывает" границы, создавая цельный образ.
Попробуйте сочетание цвета слоновой кости на стенах и крупной серой плитки на полу. Это создаст глубину, отвлекая внимание от скромных размеров ванной.
Если хочется ощущение чистоты, но без стерильности, выберите приглушённый аквамарин или цвет мокрого песка вместо ярко-синего. Они ассоциируются с водой и свежестью, но не делают помещение холодным.
Глубокий серый или шоколадный потолок зрительно поднимет высоту, если стены светлые. Глаз воспринимает границу между контрастными плоскостями как новую точку отсчёта.
Зачем ограничиваться белым? Медные смесители, терракотовая раковина или оливковая ванна превращают компактное помещение в стильную зону отдыха.
Если страшно отходить от классики, добавьте горчичные полотенца, деревянные коврики, бутылочки для геля цвета хаки. Они оживят интерьер, но не перегрузят пространство.
Белый цвет работает только в сочетании с фактурами: рельефная плитка, грубое дерево, гладкий гипсокартон. Они создают глубину и объём даже при ограниченной палитре.
Этот оттенок отражает свет, маскирует пятна и создаёт ощущение воздуха, а не воды в ванной. Это идеальный компромисс между светлотой и уютом.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?