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Нужен бойлер? Вот на что стоит обратить внимание, чтобы не пожалеть

2:34
Недвижимость

Нет горячей воды? Проблема знакома многим, особенно владельцам частных домов и дач. В таких случаях на помощь приходят накопительные водонагреватели, работающие от сети. Но как выбрать подходящую модель, чтобы не переплатить и не столкнуться с неприятными сюрпризами? Разбираемся в ключевых параметрах!

Водонагреватель
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водонагреватель

Материал бака: важный критерий

При выборе водонагревателя первым делом обратите внимание на материал его бака. Самый бюджетный вариант — эмалированная углеродистая сталь. Такой бак подойдёт для редкого использования, например, при временных отключениях горячей воды.

Но если прибор планируется эксплуатировать ежедневно, лучше вложиться в модель с нержавеющим баком. Да, она обойдётся дороже (примерно на 3-4 тысячи рублей), но и прослужит заметно дольше.

Какой объём бака выбрать

Здесь действует простая формула: на одного человека должно приходиться минимум 25 литров воды. То есть для семьи из трёх человек оптимальным решением станет бойлер на 80 литров.

Если места немного или водонагреватель нужен только для редких случаев, стоит рассмотреть компактные модели на 30-50 литров. Правда, у них есть один минус: для уменьшения размеров производители жертвуют толщиной термоизоляции, а значит, вода остывает быстрее.

Какой ТЭН лучше

Водонагреватели оснащаются двумя типами нагревательных элементов (ТЭНов):

  • "Мокрый" ТЭН — находится в постоянном контакте с водой и подвержен образованию накипи.
  • "Сухой" ТЭН — изолирован от воды, меньше подвержен загрязнению и служит дольше. Да, он стоит дороже, но зато реже выходит из строя.

Если вода в вашем регионе жёсткая, лучше выбрать модель с "сухим" ТЭНом — это избавит вас от проблем с накипью и частой заменой нагревательного элемента.

Электронное или механическое управление

Здесь всё зависит от ваших предпочтений. Электронное управление позволяет точнее задавать температуру, а механическое считается более надёжным и простым в использовании. По сроку службы оба варианта примерно равны, так что выбор остаётся за вами.

Итог

Выбирая водонагреватель, важно учитывать материал бака, объём, тип нагревательного элемента и систему управления. Взвесьте все параметры и подберите модель, которая наилучшим образом подойдёт для ваших условий!

Уточнения

Бойлер (от англ. boiler - котёл, кипятильник) — разновидность водонагревателей, представляет собой теплообменник, в котором подогреваемая вода находится в трубах, а подогревающая среда (вода, пар) находятся снаружи от труб.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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