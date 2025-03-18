Царапины и сколы на ламинате: исправляем за пару минут

Ламинат стал незаменимым покрытием в наших домах, квартирах и офисах. Он удобен, долговечен, прост в монтаже и не требует сложного ухода. Однако даже самое прочное покрытие не застраховано от повреждений. Что делать, если на ламинате появились царапины или сколы? Давайте разберемся, как их устранить.
Если повреждение находится на краю покрытия, самый простой способ — заменить поврежденную доску. Разборка и укладка новой панели не составит труда, если доступ к этому участку открыт.
Если царапина неглубокая, поможет восковой карандаш. Его можно приобрести в строительном магазине, подобрав цвет, максимально близкий к оттенку вашего ламината. Чтобы не ошибиться, возьмите с собой образец покрытия.
Как правильно использовать карандаш:
Если под рукой нет ремонтной пасты, можно воспользоваться горячей мастикой. Она заполняет повреждения и надежно держится на поверхности.
Если нет возможности купить специальное средство, можно приготовить пасту самостоятельно. Для этого понадобятся:
Как сделать самодельное средство:
Ламинат — практичное покрытие, но даже оно не застраховано от повреждений. К счастью, большинство царапин и сколов можно устранить самостоятельно с помощью подручных или специализированных средств. Главное — правильно подобрать способ восстановления в зависимости от глубины повреждения.
Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.
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