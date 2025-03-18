Царапины и сколы на ламинате: исправляем за пару минут

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ламинат стал незаменимым покрытием в наших домах, квартирах и офисах. Он удобен, долговечен, прост в монтаже и не требует сложного ухода. Однако даже самое прочное покрытие не застраховано от повреждений. Что делать, если на ламинате появились царапины или сколы? Давайте разберемся, как их устранить.

Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasMueller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ «Модульный» ламинат – ламинат, имитирующий модульный паркет

Замена поврежденной доски

Если повреждение находится на краю покрытия, самый простой способ — заменить поврежденную доску. Разборка и укладка новой панели не составит труда, если доступ к этому участку открыт.

Восковой карандаш: быстрое устранение неглубоких царапин

Если царапина неглубокая, поможет восковой карандаш. Его можно приобрести в строительном магазине, подобрав цвет, максимально близкий к оттенку вашего ламината. Чтобы не ошибиться, возьмите с собой образец покрытия.

Как правильно использовать карандаш:

Очистите поверхность от пыли и обезжирьте её.

Нанесите восковый слой вдоль всей царапины.

Дождитесь полного высыхания.

Отполируйте мягкой сухой тканью для придания однородного вида.

Ремонтная паста для глубоких царапин

Горячая мастика: ещё один вариант устранения повреждений

Если под рукой нет ремонтной пасты, можно воспользоваться горячей мастикой. Она заполняет повреждения и надежно держится на поверхности.

Домашняя паста для ремонта

Если нет возможности купить специальное средство, можно приготовить пасту самостоятельно. Для этого понадобятся:

Натуральный воск.

Обувной крем подходящего цвета.

Как сделать самодельное средство:

Тщательно перемешайте воск и крем.

Нанесите смесь на поврежденный участок.

Отполируйте поверхность сухой тканью.

Вывод

Ламинат — практичное покрытие, но даже оно не застраховано от повреждений. К счастью, большинство царапин и сколов можно устранить самостоятельно с помощью подручных или специализированных средств. Главное — правильно подобрать способ восстановления в зависимости от глубины повреждения.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.



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