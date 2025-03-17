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Выбросьте это немедленно: 7 вещей в доме, которые давно устарели

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Недвижимость

Современный тренды в интерьере меняются, оставляя в прошлом громоздкие и устаревшие вещи.

Жёлтый интерьер
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жёлтый интерьер

Люди выбирают функциональность и минимализм: кухонные гаджеты заменяются универсальной техникой, а детская мебель трансформируется по мере роста ребёнка.

Ковры теряют популярность из-за сложного ухода, тумбы под телевизор уступают место настенным креплениям, а массивные кресла сменяются модульными диванами.

Открытые полки также уходят в прошлое, уступая закрытым системам хранения, а гостиные превращаются в многофункциональные пространства.

Даже двуспальные кровати теперь с раздельными матрасами, а мелкая мебель становится складной и мобильной.

Всё это — стремление к удобству, свободе и комфорту без лишнего хлама.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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