Лайфхак для генеральной уборки: от потолка к полу

Весенняя уборка — отличная возможность обновить дом и освободить пространство.
Начните с избавления от ненужных вещей: рассортируйте одежду, текстиль и предметы интерьера, выбросьте или пожертвуйте то, чем не пользуетесь.
Затем запустите стирку и приступайте к уборке по принципу "сверху вниз": сначала снимите паутину, вымойте окна, затем уберите пыль и в последнюю очередь вымойте полы.
Особое внимание уделите пыли в труднодоступных местах — за мебелью, под кроватями, у радиаторов. Кухня требует тщательной дезинфекции: помойте шкафы, плиту, холодильник.
Чистый дом наполнится свежестью и создаст весеннее настроение.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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