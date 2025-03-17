Мыши в доме — угроза здоровью: как быстро и безопасно решить проблему

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мыши могут выглядеть безобидно, но их присутствие в доме — это не только неприятность, но и реальная угроза вещам и здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мышь

Они портят мебель, электронику и продукты, а также могут переносить инфекции. Особенно часто грызуны забираются в дома с наступлением холодов, но могут оставаться в укромных местах в течение всего года.

Бороться с мышами можно разными способами. Кто-то выбирает радикальные методы — ловушки и яды, но они требуют осторожного обращения и постоянного контроля.

Более гуманное решение — использование натуральных отпугивателей. Многие запахи вызывают у грызунов отвращение, и они предпочитают держаться от них подальше. Например, уксус, лавровый лист, гвоздика, острый перец и капсаицин создают для них невыносимую среду.

Особенно эффективны в борьбе с мышами эфирные масла мяты перечной, лаванды, эвкалипта и чайного дерева. Несколько капель на ватный диск или тканевый мешочек с сушеными травами — и вредители начнут избегать обработанных мест.

А если высадить эти растения рядом с домом, можно создать естественный барьер, не прибегая к химическим средствам.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.13) признаёт 35 семейств, 536 родов и 2693 современных вида грызунов (около 40 % от всех современных видов млекопитающих), а также 54 вида, вымерших после 1500 года.



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