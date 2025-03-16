Диван или кресло: что выбрать, чтобы не болела спина

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор между диваном и креслом влияет не только на стиль интерьера, но и на здоровье спины.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий диван

Диван удобен для отдыха и общения, но если он слишком мягкий или глубокий, это может вызвать сутулость и дискомфорт в пояснице.

Однако современные модели с ортопедическим основанием и поддержкой спины помогают избежать проблем.

Кресло, особенно эргономичное, обеспечивает правильную осанку, равномерно распределяет нагрузку и подходит для долгого сидения.

В небольших комнатах кресло экономит пространство, в то время как диван может загромождать интерьер.

Поэтому, если важен комфорт для всей семьи и частых гостей — выбирайте качественный диван. Если на первом месте здоровье спины и личное удобство — кресло станет лучшим выбором.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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