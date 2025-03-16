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Забудьте о радиаторах: это устройство перевернёт ваше представление об отоплении дома

1:19
Недвижимость

Классические радиаторы десятилетиями служили основным источником тепла в домах, особенно в холодные сезоны. Однако их время постепенно подходит к концу.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Им на смену приходит более эффективное, мощное и экономичное решение — тепловые насосы.

Эти устройства работают по принципу холодильника, но в обратном порядке. Они забирают тепло из воздуха, воды или земли, передают его хладагенту, который сжимается и нагревается до высоких температур, а затем распределяют тепло по всему дому.

В результате дом обогревается при минимальных затратах энергии, а в летние месяцы тот же насос можно использовать для охлаждения помещений.

Тепловые насосы обладают целым рядом преимуществ. Они не только снижают затраты на отопление, но и способствуют созданию более здорового микроклимата в доме, обеспечивая равномерное распределение тепла и чистый воздух. Особенно эффективно они работают в частных домах с хорошей изоляцией.

Переход на такую систему — это реальный способ экономить и заботиться об окружающей среде. В ближайшем будущем тепловые насосы могут стать стандартом отопления, вытесняя устаревшие радиаторы.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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