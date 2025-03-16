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Дизайнеры рекомендуют: найден идеальный цвет штор для маленькой комнаты

1:23
Недвижимость

Цвет штор играет ключевую роль в интерьере маленькой комнаты, влияя не только на уют, но и на визуальное восприятие пространства. В небольших помещениях каждый элемент интерьера должен работать на создание гармонии.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Шторы занимают ключевое место и могут либо визуально расширить комнату, либо сделать её более тесной. Светлые оттенки, такие как белый, бежевый и светло-серый, отражают свет, создавая ощущение простора.

Холодные тона, например голубой и мятный, добавляют глубины и визуально расширяют границы. Тёмные цвета, например глубокий синий или шоколадный, создают уют и акцент, но требуют сочетания со светлыми стенами и достаточным освещением.

Психология цвета также играет важную роль: желтый и персиковый оттенки добавляют тепла и энергии, что идеально для кухни, зелёный успокаивает и делает спальню более комфортной, а пастельные тона создают мягкость и воздушность.

Чтобы добиться лучшего эффекта, важно учитывать несколько нюансов. Например, шторы до пола зрительно вытягивают комнату вверх, широкие шторы на узком окне делают его визуально больше, а если стены нейтральные, именно шторы могут стать цветовым акцентом.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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