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Плесень исчезнет навсегда: проверенный способ от сырости в доме

2:06
Недвижимость

Когда за окном холодает, на стеклах появляется конденсат. Это не просто неприятное явление, но и потенциальная угроза для здоровья: влажная среда способствует развитию плесени, которая портит воздух в доме и может вызывать аллергии, болезни дыхательных путей и даже снижать иммунитет. Решение очевидно — снизить уровень влажности. В магазине можно найти специальные осушители, но зачем тратить деньги, если сделать его можно самостоятельно?

Завтрак в кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак в кровати

Как работает самодельный осушитель

Этот осушитель воздуха отлично справляется с конденсатом на окнах и другими проблемами повышенной влажности. Он прост в изготовлении, не требует сложных материалов и работает на основе обычной поваренной соли — природного абсорбента, который эффективно впитывает влагу из воздуха.

Что потребуется

Вам понадобятся:

  • Пластиковая бутылка (1,5 литра).
  • Кусок ткани (15x15 см).
  • Нитки.
  • Поваренная соль (1 стакан).

Инструкция по изготовлению

  • Тщательно вымойте бутылку и просушите её.
  • Разрежьте её примерно на 2/3 высоты.
  • Снимите крышку и оберните горлышко куском ткани, закрепив её нитками.
  • Переверните верхнюю часть бутылки горлышком вниз и вставьте в нижнюю половину.
  • Насыпьте внутрь стакан соли — она начнёт впитывать влагу.
  • Вода будет постепенно скапливаться в нижней части бутылки. Важно регулярно её выливать, а соль заменять на новую каждые 3 дня. Старую соль можно не выбрасывать — достаточно просушить её в духовке и использовать снова.

Как увеличить эффективность

Если влажность в доме высокая, можно использовать бутылку большего объёма, например, 5 литровую. Чем больше соли, тем больше влаги она сможет впитать.

Теперь у вас есть простой и бюджетный способ справиться с конденсатом и влажностью в доме! Попробуйте, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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