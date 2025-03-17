Плесень исчезнет навсегда: проверенный способ от сырости в доме

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда за окном холодает, на стеклах появляется конденсат. Это не просто неприятное явление, но и потенциальная угроза для здоровья: влажная среда способствует развитию плесени, которая портит воздух в доме и может вызывать аллергии, болезни дыхательных путей и даже снижать иммунитет. Решение очевидно — снизить уровень влажности. В магазине можно найти специальные осушители, но зачем тратить деньги, если сделать его можно самостоятельно?

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак в кровати

Как работает самодельный осушитель

Этот осушитель воздуха отлично справляется с конденсатом на окнах и другими проблемами повышенной влажности. Он прост в изготовлении, не требует сложных материалов и работает на основе обычной поваренной соли — природного абсорбента, который эффективно впитывает влагу из воздуха.

Что потребуется

Вам понадобятся:

Пластиковая бутылка (1,5 литра).

Кусок ткани (15x15 см).

Нитки.

Поваренная соль (1 стакан).

Инструкция по изготовлению

Тщательно вымойте бутылку и просушите её.

Разрежьте её примерно на 2/3 высоты.

Снимите крышку и оберните горлышко куском ткани, закрепив её нитками.

Переверните верхнюю часть бутылки горлышком вниз и вставьте в нижнюю половину.

Насыпьте внутрь стакан соли — она начнёт впитывать влагу.

Вода будет постепенно скапливаться в нижней части бутылки. Важно регулярно её выливать, а соль заменять на новую каждые 3 дня. Старую соль можно не выбрасывать — достаточно просушить её в духовке и использовать снова.

Как увеличить эффективность

Если влажность в доме высокая, можно использовать бутылку большего объёма, например, 5 литровую. Чем больше соли, тем больше влаги она сможет впитать.

Теперь у вас есть простой и бюджетный способ справиться с конденсатом и влажностью в доме! Попробуйте, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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