Плесень исчезнет навсегда: проверенный способ от сырости в доме

Когда за окном холодает, на стеклах появляется конденсат. Это не просто неприятное явление, но и потенциальная угроза для здоровья: влажная среда способствует развитию плесени, которая портит воздух в доме и может вызывать аллергии, болезни дыхательных путей и даже снижать иммунитет. Решение очевидно — снизить уровень влажности. В магазине можно найти специальные осушители, но зачем тратить деньги, если сделать его можно самостоятельно?
Этот осушитель воздуха отлично справляется с конденсатом на окнах и другими проблемами повышенной влажности. Он прост в изготовлении, не требует сложных материалов и работает на основе обычной поваренной соли — природного абсорбента, который эффективно впитывает влагу из воздуха.
Вам понадобятся:
Если влажность в доме высокая, можно использовать бутылку большего объёма, например, 5 литровую. Чем больше соли, тем больше влаги она сможет впитать.
Теперь у вас есть простой и бюджетный способ справиться с конденсатом и влажностью в доме! Попробуйте, и результат не заставит себя ждать.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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