Электроприборы, которые опасно включать в удлинитель — не совершайте эту ошибку

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, насколько безопасно использовать удлинители в повседневной жизни? Многие люди считают их удобным решением, но электрики предупреждают: удлинители могут стать причиной пожара, особенно если подключать к ним мощные приборы.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

Почему удлинители — не всегда хорошая идея

Проблема кроется в недостаточной пропускной способности некоторых удлинителей. Если у них малое сечение кабеля (менее 0,75 мм²), а вы подключаете мощный прибор с нагревательным элементом — например, микроволновую печь или посудомоечную машину — это может привести к перегреву и возгоранию.

К примеру, 14-жильный удлинитель выдерживает мощность до 1800 Вт (или 15 А). Однако стандартная розетка в России рассчитана на 3520 Вт (16 А/220 В). Поэтому устройства, потребляющие более 1800 Вт, необходимо подключать напрямую в розетку.

Какие приборы ни в коем случае нельзя подключать к удлинителям

Фритюрница . Фритюрницы потребляют до 2000 Вт, что делает их пожароопасными при использовании с удлинителем. Лучше подключать их непосредственно в розетку.

. Фритюрницы потребляют до 2000 Вт, что делает их пожароопасными при использовании с удлинителем. Лучше подключать их непосредственно в розетку. Микроволновая печь . Мощные микроволновки нуждаются в отдельной розетке. Их подключение через удлинитель увеличивает риск перегрева проводки.

. Мощные микроволновки нуждаются в отдельной розетке. Их подключение через удлинитель увеличивает риск перегрева проводки. Обогреватели . Электрообогреватели — одна из главных причин пожаров. Согласно статистике, из-за их неправильного подключения ежегодно происходит около 1700 возгораний. Использование удлинителя с обогревателем может привести к перегреву и замыканию.

. Электрообогреватели — одна из главных причин пожаров. Согласно статистике, из-за их неправильного подключения ежегодно происходит около 1700 возгораний. Использование удлинителя с обогревателем может привести к перегреву и замыканию. Тостер . Хотя тостеры не самые мощные устройства, их потребление энергии варьируется от 1200 до 1400 Вт. Это достаточно много, чтобы вызвать перегрев удлинителя.

. Хотя тостеры не самые мощные устройства, их потребление энергии варьируется от 1200 до 1400 Вт. Это достаточно много, чтобы вызвать перегрев удлинителя. Холодильник . Холодильники работают круглосуточно, поэтому их подключение через удлинитель может привести к перегрузке сети и выходу устройства из строя.

. Холодильники работают круглосуточно, поэтому их подключение через удлинитель может привести к перегрузке сети и выходу устройства из строя. Кондиционер. Кондиционер потребляет слишком много энергии для удлинителя. Подключение через сетевой шнур может привести к его перегреву и даже пожару.

Подключение удлинителей друг к другу. Самая большая ошибка — соединять удлинители между собой. Это приводит к перегрузке цепи, нагреву проводки и риску возгорания.

Итог

Если у вас не хватает розеток, стоит задуматься о грамотном планировании электросети, а не прибегать к опасному решению в виде удлинителей. Не экономьте на безопасности, ведь ошибка может стоить слишком дорого!

Уточнения

Эле́ктрик - специалист, работающий в области электротехники (полное название профессии — "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования").



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