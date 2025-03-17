Электроприборы, которые опасно включать в удлинитель — не совершайте эту ошибку

Вы когда-нибудь задумывались, насколько безопасно использовать удлинители в повседневной жизни? Многие люди считают их удобным решением, но электрики предупреждают: удлинители могут стать причиной пожара, особенно если подключать к ним мощные приборы.
Проблема кроется в недостаточной пропускной способности некоторых удлинителей. Если у них малое сечение кабеля (менее 0,75 мм²), а вы подключаете мощный прибор с нагревательным элементом — например, микроволновую печь или посудомоечную машину — это может привести к перегреву и возгоранию.
К примеру, 14-жильный удлинитель выдерживает мощность до 1800 Вт (или 15 А). Однако стандартная розетка в России рассчитана на 3520 Вт (16 А/220 В). Поэтому устройства, потребляющие более 1800 Вт, необходимо подключать напрямую в розетку.
Подключение удлинителей друг к другу. Самая большая ошибка — соединять удлинители между собой. Это приводит к перегрузке цепи, нагреву проводки и риску возгорания.
Если у вас не хватает розеток, стоит задуматься о грамотном планировании электросети, а не прибегать к опасному решению в виде удлинителей. Не экономьте на безопасности, ведь ошибка может стоить слишком дорого!
Эле́ктрик - специалист, работающий в области электротехники (полное название профессии — "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования").
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