Забудь про пыль и запахи: 9 способов почистить матрас дома

4:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже при бережном уходе матрас нуждается в регулярной чистке. Внутри скапливаются пыль, частички кожи, крошки и прочие загрязнения, которые могут стать средой для пылевых клещей и бактерий. Рассказываем, как правильно ухаживать за матрасом, чтобы он оставался чистым и прослужил дольше.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Губка для уборки

1. Как часто нужно чистить матрас?

Матрас требует тщательной уборки минимум раз в год. Однако для профилактики стоит раз в 2-3 месяца пропылесосить его, чтобы удалить пыль и аллергенные частицы. Замена матраса рекомендуется каждые 7-10 лет, даже если он не выглядит изношенным.

2. Чем можно чистить?

Для чистки подойдут как специальные профессиональные средства, так и простая бытовая химия:

— мыло или жидкое средство для стирки;

— пищевая сода для удаления запахов и пятен;

— перекись водорода и спирт для дезинфекции;

— лимонный сок и соль как натуральный отбеливатель.

Важно: не использовать отбеливатели с хлором, так как они повреждают синтетическое волокно, и избегать средств с обильной пеной, которую трудно удалить полностью.

3. Общая чистка матраса

— Пропылесось поверхность, особенно уделяя внимание швам.

— Развести в пульверизаторе 1 литр горячей воды (65-80°C) + 1 ч. л. стирального порошка.

— Распылить на матрас и протереть губкой или тканью.

— Через 5 минут убрать излишки влаги сухой тканью.

— Дать полностью высохнуть.

4. Как удалить пятна?

Напитки (чай, кофе, вино)

— Сразу промокнуть пятно влажной тряпкой.

— Обработать мыльным раствором и промыть чистой водой.

— Высушить тканью или бумажным полотенцем.

Косметика (тушь, помада, тональный крем)

— Использовать спирт или нашатырь.

— Протирать пятно от краёв к центру.

Моча

— Промокнуть бумажным полотенцем, не втирая пятно.

— Насыпать пищевую соду на 30 минут.

— Очистить, протереть лимонным соком с солью и снова промыть.

Кровь

— Никогда не использовать горячую воду!

— Промыть холодной водой, приложить лёд.

— Если пятно засохло, обработать перекисью водорода (3%) и промокнуть тканью.

Плесень

— Протереть загрязнение уксусом или спиртом.

— Высушить под солнцем и пропылесосить.

5. Как избавиться от неприятного запаха?

— Проветривание на балконе или улице под солнцем.

— Сода + пульверизатор: 500 мл воды + 1 ч. л. порошка + 50 г соды. Распылить, оставить на 12 часов, затем пропылесосить.

— Хозяйственное мыло + уксус: обработать поверхность, затем вытереть влажной тканью.

6. Как почистить матрасы с разными наполнителями?

— Пружинные — использовать только сухую чистку, чтобы избежать ржавчины.

— Кокосовый наполнитель — не мочить водой, только сода или соль.

— Шерстяной — исключительно сухая чистка.

— Холлофайбер — можно стирать при t до 40°C.

— Поролон — обязательно просушивать после чистки, чтобы избежать плесени.

— Ватный — использовать минимум воды, вспенивать моющее средство перед нанесением.

7. Как правильно сушить матрас?

— Оставить на 2-6 часов на свежем воздухе.

— Использовать фен или обогреватель, но держать на расстоянии 12-15 см.

— На солнце матрас дополнительно продезинфицируется.

8. Как продлить срок службы матраса?

— Использовать наматрасник для защиты от пятен.

— Пылесосить раз в 2-3 месяца.

— Проветривать после сна, чтобы убрать влагу.

— Не проливать жидкости — при необходимости сразу чистить.

— Переворачивать матрас каждые 6 месяцев (если он двусторонний).

— Сменять постельное бельё раз в неделю.

Теперь твой матрас всегда будет свежим и чистым, а комфортный сон — гарантирован!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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