Забудь про пыль и запахи: 9 способов почистить матрас дома

Даже при бережном уходе матрас нуждается в регулярной чистке. Внутри скапливаются пыль, частички кожи, крошки и прочие загрязнения, которые могут стать средой для пылевых клещей и бактерий. Рассказываем, как правильно ухаживать за матрасом, чтобы он оставался чистым и прослужил дольше.
Матрас требует тщательной уборки минимум раз в год. Однако для профилактики стоит раз в 2-3 месяца пропылесосить его, чтобы удалить пыль и аллергенные частицы. Замена матраса рекомендуется каждые 7-10 лет, даже если он не выглядит изношенным.
Для чистки подойдут как специальные профессиональные средства, так и простая бытовая химия:
— мыло или жидкое средство для стирки;
— пищевая сода для удаления запахов и пятен;
— перекись водорода и спирт для дезинфекции;
— лимонный сок и соль как натуральный отбеливатель.
Важно: не использовать отбеливатели с хлором, так как они повреждают синтетическое волокно, и избегать средств с обильной пеной, которую трудно удалить полностью.
— Пропылесось поверхность, особенно уделяя внимание швам.
— Развести в пульверизаторе 1 литр горячей воды (65-80°C) + 1 ч. л. стирального порошка.
— Распылить на матрас и протереть губкой или тканью.
— Через 5 минут убрать излишки влаги сухой тканью.
— Дать полностью высохнуть.
— Сразу промокнуть пятно влажной тряпкой.
— Обработать мыльным раствором и промыть чистой водой.
— Высушить тканью или бумажным полотенцем.
— Использовать спирт или нашатырь.
— Протирать пятно от краёв к центру.
— Промокнуть бумажным полотенцем, не втирая пятно.
— Насыпать пищевую соду на 30 минут.
— Очистить, протереть лимонным соком с солью и снова промыть.
— Никогда не использовать горячую воду!
— Промыть холодной водой, приложить лёд.
— Если пятно засохло, обработать перекисью водорода (3%) и промокнуть тканью.
— Протереть загрязнение уксусом или спиртом.
— Высушить под солнцем и пропылесосить.
— Проветривание на балконе или улице под солнцем.
— Сода + пульверизатор: 500 мл воды + 1 ч. л. порошка + 50 г соды. Распылить, оставить на 12 часов, затем пропылесосить.
— Хозяйственное мыло + уксус: обработать поверхность, затем вытереть влажной тканью.
— Пружинные — использовать только сухую чистку, чтобы избежать ржавчины.
— Кокосовый наполнитель — не мочить водой, только сода или соль.
— Шерстяной — исключительно сухая чистка.
— Холлофайбер — можно стирать при t до 40°C.
— Поролон — обязательно просушивать после чистки, чтобы избежать плесени.
— Ватный — использовать минимум воды, вспенивать моющее средство перед нанесением.
— Оставить на 2-6 часов на свежем воздухе.
— Использовать фен или обогреватель, но держать на расстоянии 12-15 см.
— На солнце матрас дополнительно продезинфицируется.
— Использовать наматрасник для защиты от пятен.
— Пылесосить раз в 2-3 месяца.
— Проветривать после сна, чтобы убрать влагу.
— Не проливать жидкости — при необходимости сразу чистить.
— Переворачивать матрас каждые 6 месяцев (если он двусторонний).
— Сменять постельное бельё раз в неделю.
Теперь твой матрас всегда будет свежим и чистым, а комфортный сон — гарантирован!
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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