Ваша спальня утомляет? Эти 5 предметов мешают вам отдыхать

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваша спальня — место отдыха, но что-то всё равно не так? Возможно, в комнате скрываются невидимые "вредители", которые мешают расслабиться. Избавьтесь от них — и почувствуйте разницу!

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная спальня

1. Громоздкий комод у изголовья

Большие шкафы или комоды у кровати создают ощущение давления. Представьте, что каждое утро просыпаетесь под тяжёлым фасадом — это подсознательно вызывает тревогу.

Как исправить?

Замените комод на узкую консоль или настенные полки в цвет стен.

Если комод нужен, поставьте его напротив кровати, но не ближе метра от изголовья.

2. Яркие светодиодные гирлянды

Мерцание холодного света раздражает нервную систему, а комната в синем свечении начинает напоминать дешёвый хостел.

Как исправить?

Выбирайте тёплые лампы (до 2700 Кельвинов) с матовыми плафонами.

Провода прячьте за шторами или фиксируйте вдоль плинтуса.

3. Зеркало напротив кровати

Оно отражает не только вас, но и хаос из постельного белья, одежды, теней, создавая эффект беспорядка. Подсознание реагирует тревогой.

Как исправить?

Перевесьте зеркало так, чтобы спальное место не попадало в отражение.

Используйте матовую раму и разместите зеркало в углу комнаты.

4. Искусственные растения в блестящих горшках

Пластиковая зелень собирает пыль и выглядит дешево. Блестящие кашпо создают диссонанс и превращают спальню в безвкусный гостиничный номер.

Как исправить?

Выберите живые неприхотливые растения: сансевиерию, замиокулькас.

Используйте однотонные матовые кашпо.

5. Старый ковер с высоким ворсом

Такой ковер визуально "съедает" пространство, а его ворсинки создают ощущение хаоса. Он накапливает пыль и аллергены, даже если кажется чистым.

Как исправить?

Замените на тонкий ковёр приглушённых оттенков (бежевый, серый, терракотовый).

Или оставьте открытый паркет — это стильно и практично.

Результат — спальня, в которой хочется отдыхать

Эти вещи незаметно крадут комфорт, но стоит от них избавиться — и вы почувствуете разницу. Сон станет крепче, утреннее пробуждение — приятнее, а пространство — более гармоничным.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.